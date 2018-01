Od úmrtí Maty Hari uplynulo sto let. Slavnou tanečnici a špionku připomíná výstava v jejím rodném Leeuwardenu

Portrét Maty Hari v nadživotní velikosti u vstupu do expoziceFoto: Filip Nerad

Mata Hari v malajštině znamená Oko nového dne. Od smrti možná nejslavnější špionky loni uplynulo sto let. Její život dodnes obestírá řada nejasností a mýtů. V rodném Leeuwarden na severu Nizozemska připravili k jejímu kulatému výročí unikátní výstavu. Ta patří k vrcholům programu Evropského hlavního města kultury, které letos připadlo právě tomuto městu.

„Byla to velká hvězda, symbol ženskosti a mezinárodně velmi známá. Z dnešního pohledu bychom ji mohli přirovnat třeba k Madonně,“ přibližuje tehdejší postavení leeuwardenské rodačky Margarethy Zelleové kurátor Fríského muzea Hans Groeneweg.

V roce 1905 se doslova přes noc proslavila jako spoře oděná exotická tanečnice s tajemným pseudonymem Mata Hari. Roky jí pak ležela u nohou Paříž i další evropské metropole.

„Nebyla ale jen erotickou tanečnicí, měla také velmi úspěšnou seriózní kariéru. Plnila stránky časopisů o módě a stala se módní ikonou. Můžeme ji označit za skutečnou celebritu předválečné Evropy,“ domnívá se kurátor výstavy.

Archivy odhalují dávná tajemství

Této veřejně známé etapě jejího života i tajemstvími obestřené epizodě válečné špionky, která Matu Hari přivedla ve Francii až na popraviště, je v leeuwardenském muzeu věnovaná rozsáhlá výstava. Podle jejího autora je vůbec největší, jaká kdy byla o této historické osobnosti uspořádaná.

Čtěte také: Špioni a špionky Velké války: Mata Hari: Femme fatale i naivka

Fríské muzeum v LeeuwardenuFoto: Filip Nerad

„Získali jsme předměty od kolegů z Anglie a Francie a samozřejmě z Nizozemska. Loni se po sto letech od popravy Maty Hari otevřely archivy a některé věci tak můžete na výstavě vidět úplně poprvé. Například výslechové protokoly z Francie,“ upozorňuje historik.

Na výstavě je třeba také k vidění dokument, kde Mata Hari vysvětluje, proč se stala německou špionkou. Bylo to kvůli penězům, které v té době nutně potřebovala.

Do záznamů výslechů je možné se v expozici i zaposlouchat. Dojem umocňuje černá místnost osvícená jedinou žárovkou, uprostřed ní stůl se dvěma židlemi naproti sobě a přísný výraz vyšetřujícího důstojníka na obří zvětšenině dobové fotografie.

Dětský sen v troskách

Výstava ale návštěvníky zavádí i do šťastnějších dnů Margarethy Zelleové. Ty prožívala jako obdivovaná umělkyně na pódiích kabaretů nebo jako bezstarostná dívka v Leeuwardenu.

„Prožila tu prvních třináct let svého života. Vyrůstala v poměrně bohaté rodině, její otec jí dopřával drahé dárky a šaty. Jenže pak zbankrotoval, její rodiče se rozvedli a ona skončila u příbuzných,“ vypráví Hans Groeneweg.

Čtěte také: Žil i tvořil konvencím navzdory. Pro básníka Arthura Rimbauda bylo rodné město přístavem bezpečí

„Margarethino šťastné dětství se během několika měsíců zhroutilo a ona se pak už o Leeuwardenu nikdy ani nezmínila. Muselo to být pro ni velmi bolestné a nikdy se sem už nevrátila,“ dodává.

Mýtus nesmí zaniknout

Socha Maty Hari v LeeuwardenuFoto: Filip Nerad

Zatímco Mata Hari na své rodiště příliš ráda nevzpomínala, severonizozemské město se ke své nejznámější obyvatelce hrdě hlásí. Nedaleko od muzea má dokonce svoji sochu, i když ne v životní velikosti.

Podle Hanse Groenewega se dnes o jejích osudech už ví hodně, stále ale ne všechno. „Přesně se třeba neví, jestli získala výcvik špionky v Německu. Máme indicie, že ano, ale na sto procent to jisté není,“ tvrdí nizozemský historik.

V životě Maty Hari jsou stále některá bílá místa a Hans Groeneweg doufá, že to tak zůstane. Pokud bychom prý věděli všechno, vytratil by se její mýtus. A to by byla škoda.

Autor: Filip Nerad