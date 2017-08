Otužilce z Česka a Slovenska neodradila studená voda ani pověstná příšera. Jezero Loch Ness přeplavali v rekordním čase

Jezero Loch Ness ve SkotskuFoto: Asbestos, GNU General Public License, verze 1.2

Studená voda skotského jezera Loch Ness přitahuje zejména hledače tajemství. Legendární příšera Nessy je hlavním lákadlem už desítky let. Na plavání při pobytu u jezer myslí málokdo, a tak není divu, že skupina českých a slovenských dálkových a zimních plavců tu nedávno budila značnou pozornost. O to víc, když se vnořili do temné vody a vydali se napříč jezerem pokořit světový rekord.

Ke břehu zbývá poslední stovka metrů. Plavec, který drží štafetu, nabírá směr k bójce označující severní konec jezera Loch Ness. Z vody ale není moc vidět, a tak hledá směr. Kolegové jej z lodi navádějí, a pak všichni naskáčou do vody a zbylé metry plavou společně.

Šest mužů a jedna žena z Brna a Dunajské Stredy se raduje z nového rekordu. Za sebou mají přes 36 kilometrů, plavci se střídali po hodině. Od chvíle, kdy na startu naměřili teplotu vzduchu 11,4 °C a vody 13,3 °C, uplynulo 10,5 hodiny.

Otužování je adrenalin, zábava i zdravotní prevence

Zatímco Rostislav Vítek rozráží vodu prvními tempy, Petr Mihola svůj úsek právě dokončil a libuje si: „Krásné chvíle. Černá voda, bubliny se ve sluníčku leskly… Moc pěkné to bylo.“

Plavec Rostislav Vitek otevrel stafetu na jezere Loch Ness. V 8.00 byla teplota vzduchu 11, teplota vody 13 st C. pic.twitter.com/hdBkCjNv9D — jaromir marek (@jaromirmarek1) 20. srpna 2017

S výjimkou olympionika Vítka jsou všichni ryzí amatéři – povoláním elektrikáři, zemědělci nebo specialisté na informační technologie. Jediná žena v týmu, Magda Okurková, je zdravotní sestra.

Sluníčko se teď, se chystá ponořit do vody, schovalo za mraky. Voda bude asi ještě studenější než na startu, ale Magda si to prý snaží nepřipouštět. „Skočím tam a poplavu, co to jde,“ říká odhodlaně.

„Je to adrenalin a super kolektiv. Za čtyři roky, co takto plavu, jsem byla asi jen jednou nemocná,“ vyjmenovává klady tohoto druhu otužování. Rýmu prý měla naposled před třemi lety.

I plavecká čepice zahřeje

Plavci zdolávají studenou, černou vodu bez neoprenu – jen v plavkách a plaveckých čepičkách. Nikdy by mě nenapadlo, jakou roli tento kousek silikonu může hrát. Když vylézá z vln další z plavců Richard Nyáry, sundává z hlavy hned dvě čepičky najednou.

„Ty si beru, aby mi nebyla taková zima. Nevím, jestli to opravdu pomůže, spíš tak nějak psychologicky,“ zasvěcuje mě se smíchem do tajů pobytu v ledové vodě.

10 hodin 32 minut. Cs.-slovenska stafeta prekonala rekord v plavbe pres jezero Loch Ness. pic.twitter.com/WlznrcI8g5 — jaromir marek (@jaromirmarek1) 20. srpna 2017

Rekord na jezeře Loch Ness padl. Jak ale říká Rostislav Vítek, nejde jenom o nejrychlejší čas: „Přijeli jsme sem pro rekord, ale hlavně jsme si to chtěli pořádně užít jako tým.“ A Magda Okurková jeho slova potvrzuje. „Já su tak šťastná,“ parafrázuje na závěr legendární výrok.