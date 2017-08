Pivo, párek a rock. Palestinci si umí užít festivalovou atmosféru

Pivo mladým Palestincům chutnáFoto: Štěpán Macháček

Kultura malých pivovarů proniká i na Blízký východ. Palestinský pivovar v Bir Zejt začal vařit pivo před dvěma lety a jeho majitelé, tři mladí bratři, si tehdy úspěchem nebyli vůbec jistí. Jejich letošní pivní festival ale ukázal, že sázka na dobré palestinské pivo vyšla. A snad jim v úspěchu pomohl i český chmel a slad, ze kterého své ležáky vaří.

DJ arabsky vyzývá z pódia publikum, aby pozvedlo číše, tedy v tomto případě plastové kelímky s pivem, a pozdravilo tak přicházející kapelu. Pár tisíc kluků a holek na place rádo poslechne a v záři reflektorů se nad hlavami objevuje záplava kelímků se zlatým mokem.

Čtěte také: Na palestinském pivu si pochutnávají i Izraelci. Navíc ho vaří jediná sládková na celém Blízkém východě

Jako bych byl na českém letním rockovém festivalu, jenže jsem v městečku Bejt Sahúr nedaleko Betléma na palestinském Západním břehu.

Fronta na „kelímkáč“

Atmosféra arabského letního festivalu je té české hodně podobnáFoto: Štěpán Macháček

„Čas od času tu nějaký festival máme. Ale tyhle akce necílí na všechny části palestinské společnosti. Tady jsou jen ti, kteří si umí užívat života a kteří rádi poznávají nové věci,“ říká mi mladá Palestinka z Rámalláhu, která je tu se svým přítelem a nechce prozradit své jméno. Asi doma řekla, že jde s kamarádkou na kafe.

Kus od pódia je pivní bar, pivo teče z pěti píp v podstatě bez přestání a sudy se pořád mění. Na výborný palestinský „kelímkáč“ se tu stojí fronty.

„Je to tu skvělé, děje se tu spousta věcí. Dobré je, že se lidi baví. Máme tu i další pivní festival v pivovaru Tajjibe. Ale tohle je změna. A pivo Shepherd's je strašně dobré, je to špička!,“ libuje si návštěvník festivalu Vasím.

Čtěte také: V Palestině čepují pravý plzeňský ležák. Z českého sladu

Potkávám tu také Alu, jednoho z trojice pivovarnických bratří. Prý se jim daří, vyvážejí už i do Izraele a do zámoří. Na festivalu počítají odhadem se sedmi tisíci návštěvníků.

Pivem proti depresi

Štěpán Macháček si palestinský pivní festival užil počesku - s pivem párkem v rohlíkuFoto: Štěpán Macháček

Pivo je hořké, dobře chmelené, má opravdu skvělou chuť a je znát, že ho kluci vaří s láskou. A kdo jiný může potvrdit kvalitu jejich moku, než úplně rozzářený dominikánský mnich z Německa, který čeká ve frontě u stánku s jídlem.

„Žiju tady už 14 let. Tenhle pivovar vaří fantastické pivo,“ pochvaluje si mnich Nikodymos. „Mám rád ty tři bratry, kteří pivo vaří. A jsem strašně rád, že s ním mají úspěch.“

Je tu v civilu a je na něm vidět, že je z akce naprosto nadšený: „ Je to dobré znamení. Mladí ukazují, že ani v Palestině nemusí být lidé depresivní, nemusí pořád jen nadávat, ale můžou se do něčeho pozitivního pustit. Jako třeba do stavby pivovaru. Ten nápad se mi opravdu strašně líbí.“

Čtěte také: KVÍZ: 9 věcí, které (ne)víte o pivu. Otestujte, zda patříte mezi skutečné pivní znalce

Kapela z nedalekého Jeruzaléma už to na pódiu znovu rozjíždí a mně po dobrém pivu jako obvykle vyhládlo. Mají tu arabskou šavermu, faláfel, nějaké saláty… A co to vidím – párek v rohlíku! Hořčice! Z jakého že je masa? Z vepřového?! Jdu si ten arabský fesťáček pořádně užít.