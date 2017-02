Plov si Uzbeci hýčkají jako národní poklad. Směs rýže, masa a zeleniny se vaří i čtyři hodiny

Plov je uzbecké národní jídloFoto: Jaromír Marek

Říká se, že Angličané se nejčastěji baví o počasí, Italové prý zase o fotbale. Kdybyste hledali nejčastější téma hovorů obyvatel středoasijského Uzbekistánu, nejspíš by to bylo jídlo. A to pokrm zcela konkrétní – plov. Rýže dušená s masem a dalšími ingrediencemi je národním klenotem a Uzbekové o něm dokáží mluvit celé hodiny.

Plov - dušená rýže s masem je typické uzbecké jídlo. Z čeho se dělá? Jak se odlišují jednotlivé typy plovu? Moderuje Jaromír Marek. Vložit na svůj web

Během několika málo minut od objednání přistává plov, v tomto případě taškentský, na stole přede mnou, naservírovaný na krásném bílo-modrém talíři. Jí se jednoduše lžící. „Rajčatový salát se nejí zvlášť, ale vmíchá se do plovu,“ radí mi moje spolustolovnice Julduz.

Ochutnávám a musím konstatovat, že plov je skutečně výborný – trochu nasládlý, s plátky koňského masa navrchu. „A tohle je skopové a nahoře vařená slepičí vejce a maličká křepelčí vajíčka,“ vyjmenovává Julduz další ingredience.

Taškentský je nejlepší

Plov se vaří ve velikých kotlích i čtyři hodinyFoto: Jaromír Marek

Voňavá hromada na mém talíři je plov taškentský. Nakonec, jsme také v Taškentu, čím se ale liší? „Pokud by to byl plov samarkandský, podávala by se mrkev, rozinky i maso na talíři odděleně. V taškentském plovu se vše promíchá. Nejlepší nejchutnější je samozřejmě plov tašketský,“ říká patrioticky číšník, popřeje dobrou chuť a mizí.

Zákazníků přibývá. Blíží se sedmá večer a obří vývařovna se zaplňuje lidmi. Středoasijské centrum plovu je jedinou restaurací v Taškentu, kde mají na jídelníčku jen a jen plov. Běžně se totiž nevaří, musí se objednat dopředu a jeho příprava zabere čtyři hodiny.

„Plov vaříme denně v pěti velkých kotlích a vždycky vše velmi rychle vyprodáme,“ říká hrdě číšník.

Jídlo pro pět tisíc

V restauraci uvaří na pět tisíc porcí plovu denněFoto: Jaromír Marek

Je na čase nahlédnout do kuchyně. Kuchař v bílé haleně, černých kalhotách, na hlavě černou pletenou čepici, stojí u obrovského kotle, který má v průměru dobře metr a půl. Velkou sběračkou nabírá z hromady tučné rýže a sází jednotlivé porce plovu na talíře.

„Každý den připravíme pět kotlů, dva připravuji já. V každém kotli je osmdesát kilo rýže, to je asi tisíc porcí,“ odhaduje kuchař.

„Každý den ráno začínáme v půl osmé ráno, do poledne je uvařeno a během hodiny se všechno prodá. A odpoledne se vaří nanovo večerní plov,“ vysvětluje muž, který svojí zakulacenou postavou své kuchyni rozhodně ostudu nedělá.

O tom, že tady mají možná opravdu ten nejlepší plov, svědčí i pět tisíc spokojených strávníků denně. Po spořádané porci mastné rýže se každý sotva valí.