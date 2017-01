Pojďte dál a nezouvejte se, zvou v Rakousku na prohlídku betlémů do svých domovů

Alfred Reisenbichler svůj betlém ukazuje návštěvníkům ochotně v každou denní dobuFoto: Vojtěch Berger

Už jste doma uklidili betlém? Nebo čekáte až na Hromnice, kdy se jesličky tradičně znovu dávaly spát do příštích Vánoc? Taky v rakouském Ebensee půjdou brzo dřevěné ovečky a pastýři zase do krabic. Tahle vesnice to má ale s betlémy trochu jinak než všechny ostatní.

Alfred Reisenbichler je v důchodu a od Vánoc do hromnic mívá doma tolik návštěv, kolik jiní nestihnou za celý rok. Teď zrovna v jeho jídelně stojí asi deset turistů, kteří tu začínají prohlídku jesliček v Ebensee.

Dříve pro sousedy, dnes pro turisty

„Tahle skupina se předem ohlásila, to rozhodně vítám. Občas přijdou lidé prostě jen tak bez ohlášení třeba ve dvanáct, když obědvám,“ posteskne si. „Snažíme se ale, aby tu pořád někdo z nás byl, aby bylo otevřeno. Třeba můj vnuk, syn nebo snacha. Nemyslete si, jsem penzista, ale občas rád vyrazím ven, třeba na lyže,“ směje se.

Od Vánoc do začátku února se v domácnostech v Ebensee dveře netrhnouFoto: Vojtěch Berger

Lidé jako Alfred Reisenbichler se obci zavázali, že od Vánoc až do začátku února otevřou svoje soukromé prostory návštěvníkům. Chce to velký nadhled, venku je zrovna sněhová břečka a pan Reisenbichler netrvá na tom, aby se někdo zouval.

Tahle tradice je stará mnoho desetiletí. Na jesličky do bytů se chodili dřív dívat jenom sousedi a přátelé. Jak se ale rozjel turismus, tak přibývá i návštěvníků odjinud. Otvírají se tím dveře, které by jinak zůstaly nejspíš zavřené.

Jeden betlém, dva dny práce

Přes ulici je další zastávka na cestě po jesličkách. Tentokrát je to komorní hospůdka plná loveckých trofejí, s kostkovanými záclonkami a nezbytnými popelníky na každém stole. Celou jednu stranu místnosti zabírá obrovský betlém.

Místní jsou na své betlémy náležitě hrdíFoto: Vojtěch Berger

„Abyste si ho prohlédli, nemusíte nic konzumovat,“ říká hospodský Karl Rainbacher, který si na stavění a balení téhle výzdoby musí brát skoro dovolenou. „Když jsme na to dva, postavíme betlém za dva dny, je to celkem tak 40 hodin práce.“

Jeho matka betlém koupila před asi dvaceti lety od místního řezbáře. Nejstarší figurky pocházejí asi z poloviny 19. století.

Holka, kluk a pán s hrozny

Ředitel muzea pan Gillesberger ukazuje, které figurky v betlému jsou typicky zdejší. Je to třeba postava s rolí svinutého plátna v podpaží, muž, co nese vinné hrozny, anebo holčička a kluk, co tahají rodiče za ruku a říkají, že se chtějí jít na jesličky taky podívat.

Ti všichni za chvilku poputují někam do krabice, než je v prosinci znovu vystaví pro každého, kdo půjde kolem.