Poslední české vesnici v srbském Banátu hrozí zánik. Krajané v ní žili po dvě století

Domy krajanů v obci Češko Celo pozvolna chátrajíFoto: Robert Mikoláš

Českou stopu najdete také v srbském Banátu. Jednu z jeho nejkrásnějších obcí – České Selo – tu krajané založili už před téměř 200 lety. Dodnes se v ní pravidelně pořádají setkání, posvícení i jednání jednotlivých spolků z ostatních měst a vesnic, kde Češi žijí. Mladí krajané ovšem stále častěji odcházejí za prací, a to i do České republiky. Českému Selu tak hrozí zánik.

Nad dvacítkou chalup se rozléhá zvon z kostela sv. Jana Nepomuckého, patrona chrámu stojícího uprostřed malé obce už více než sto let.

Několik převážně starých lidí se rozchází do svých podlouhlých stavení rozesetých podle dvou prašných cest. Obě ovšem nesou slavná jména českých prezidentů – Václava Havla a Tomáše G. Masaryka.

Ostatně „tatíček“ by se tu na koni vyjímal i dnes. Do dáli je vidět jen blankytně modrá obloha a pár topolů lemujících jedinou přístupovou komunikaci do obce. Za každým domem se pak rozprostírají pole a sady. Romantické časy jsou už ale dávno tytam.

Vymíráme

Sestry Kroutilovy přijíždějí do domu svých rodičů na víkendFoto: Robert Mikoláš

„Teď tu žije 36 obyvatel. Před pětatřiceti čtyřiceti lety jich bylo kolem 220,“ povzdechne si starosta obce, 56letý Ladislav Tesař, který svou funkci vykonává už patnáct let. A každý rok sleduje, jak se jednotlivá stavení ve vesnici vylidňují a rozpadají.

Hlavně mladí odcházejí za prací do větších měst, někteří i do České republiky. Podle starosty Tesaře tak ubývá i každodenních návštěv u něho doma, které dříve bývaly naprostou samozřejmostí.

„Vždycky jsme se snažili, abychom se navštěvovali a kamarádili se. Když nepřišel nikdo z vesnice, zavolal jsem jim telefonem a zahráli jsme si karty,“ vzpomíná Ladislav Tesař.

Dokud bude dům stát, zůstaneme

V Českém Selu dnes žije jen šest rodin, kromě Tesařů ještě Strnadovi, Sloupovi nebo Lexovi. Občas sem pak na víkend přijíždí i Kroutilovi.

Banát je oblast v jihovýchodní Evropě, součást Panonské roviny, na jihu ohraničná Dunajem, řekou Tisou na západě, na severu řekou Mureș a na východě jižními Karpaty. Východní část se nachází v Rumunsku, západní v Srbsku a menší severní část v Maďarsku.

Paní Emílie spolu se svou sestrou nás vítají na rozlehlém dvorku a hned nabízejí občerstvení. Dům jejich rodičů už také chátrá, nemají totiž peníze na nutnou kompletní rekonstrukci. Dokud prý ale bude stát, budou sem jezdit. Vždyť tu prožily dětství.

„Jako děti jsme tu prováděly hlouposti. Pak jsme pořádali taneční zábavy a učily chlapce tancovat. Prožily jsme tu první lásky nebo pomáhaly babičce a dědečkovi na poli,“ vzpomíná Emílie, rozená Kroutilová.

Češi v srbském Banátu Češi přišli do horských oblastí Banátu ve dvou vlnách během 20. let 19. století. Rakouská vláda jim tu nabízela výhodné podmínky hraničářské služby. Nevalné životní podmínky však nakonec přiměly většinu z nich buď k návratu do vlasti, nebo ke stěhování do nižších poloh. V nejhorší situaci se ocitli krajané z izolované české obce Schönthal v dnešním Rumunsku. Po deseti letech získali svolení k přesídlení do pusté oblasti zvané Ablian, kde v roce 1837 na zelené louce založili novou čistě českou obec Češko Selo. Čeští kolonisté zamířili také do srbských obcí Bela Crkva, Krušica a Veliko Središte. V roce 1920 se ještě asi dvacet českých rodin usadilo i v obci Gaj. Dnes žije v Srbsku na 1500 až 2000 Čechů, kteří se snaží uchovávat národní tradice a vedou krajanský spolkový život. Poslední česká škola v Srbsku byla zrušena kolem roku 1970. Od té doby znalost češtiny u většiny krajanů upadá. Výjimkou je obec Češko Celo, kde se uchovává a používá v relativně čisté formě. Zdroj: Petr Kokaisl a kol.: Krajané. Po stopách Čechů ve východní Evropě (2009)

Tradice žijí už jen ve vzpomínkách

Největší rozkvět Českého Sela, které místní nazývají Ablian, zažila dnes už 75letá Josefína Jirovičová, tedy původně Jírovcová. „Když jsem tu chodila do školy, bylo nás 23 žáků,“ vzpomíná na období, kdy ve vesnici kvetl život.

Krajanská vesnice Češko Celo má romantickou atmosféru zašlých časůFoto: Robert Mikoláš

V obci se paní Josefína i provdala, přesně v duchu zachovávaných tradic. „Když šla svatba k ženichovi, tchyně vždycky zamkla dveře. Na svatbě byl vždycky jeden hlavní družba, který musel vyjmenovat všechna církevní přikázání. Teprve potom je pustili dovnitř,“ vypráví.

A vzpomíná i na zvyk, při kterém se před nevěstu házelo koště. Když ho zdvihla, byla podle tradice šikovná. Když ho přeskočila, byla líná. Ani tento zvyk se už ale v obci nedrží a stejně tak i mše jsou tu nepravidelné. Málokdo si tak dnes troufne předvídat budoucnost Ablianu.

Určitou nadějí je prý několik mladých mužů, například pan Bušek, který se nedávno vrátil a chce obnovit poničené hospodářství. Vše ale ukáže teprve čas.