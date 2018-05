Povstání, výbuchy a špiclové. Východoturecký Diyarbakir se z historické perly změnil v město plné strachu

Zátarasy rozmístila turecká policie Diyarbakiru po nedávném kurském povstáníFoto: Tomáš Vlach

Turecký Diyarbakir je jedním z nejkrásnějších měst na světě. Jeho hradby a stará čtvrť se dochovaly v uspořádání starém 1700 let. Nedávno ale toto historické místo utrpělo nenapravitelné škody, když přímo v jeho srdci vypuklo kurdské povstání.

Na hlavní ulici uprostřed starého města je i v neděli dopoledne živo. Hrají tu muzikanti a obchodníci hlasitě nabízejí své zboží. Lidé míří na tradiční nedělní piknik do parku u městských hradeb.

Opevnění z 3. století je dnes výjimečně přístupné, a tak i my jdeme nahoru, i když cesta je to poměrně nebezpečná. Davy lidí se krkolomně vyhýbají na rozpadajících se schodech bez zábradlí.

Stříleli po všem, co se hnulo

Takový pohled jsme ale nečekali – místo spleti střech, věžiček a minaretů je pod námi rozlehlá široká pláň, kde kamenné ruiny zarůstají zelení. Výsledek tříměsíčního kurdského povstání, které v březnu 2016 potlačily turecké bezpečnostní složky.

Historické městské opevnění v tureckém Diyarbakiru je veřejnosti přístupné jen výjimečněFoto: Tomáš Vlach

„Stříleli po všem, co se hnulo. Proti civilistům použili slzný plyn. Zabíjeli staré lidi, ženy a děti. Nedělali žádné rozdíly mezi ozbrojenci a civilisty. V televizi pak ukazovali, jak vojáci lidem pomáhají a rozdávají chléb a vodu,“ líčí nám později pod hradbami a pod podmínkou přísné anonymity starší muž, který žil dlouho v Evropě.

Měl prý štěstí, že sám přežil, protože vojáci rozstříleli i jeho dům. Mluví s námi jen krátce – má strach ze špehů a donašečů, a tak rychle mizí v davu.

Nebojte se, vystavíme novou čtvrť

Obětí včetně civilních tu bylo několik stovek. Na 1500 domů skončilo v troskách, mezi nimi 90 cenných kulturních památek. Podle OSN byla zničena celá čtvrtina historického města.

„Nebojte se, nenecháme to tak,“ slíbil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při své návštěvě.

„Chceme starou čtvrť znovu vystavět tak, aby to co nejvíc zapadlo do zdejšího regionu. Musíme postupovat citlivě s ohledem na množství historických památek. V Diyarbakiru teď postavíme 44 nových domů a za nějaký čas dalších dva tisíce,“ ujišťoval.

Lidé mají strach z budoucnosti

Stavbou dálnic, vysokorychlostních tratí a infrastruktury chce Erdoganova vláda přilákat na stále opomíjený východ Turecka turisty. Jenže kvůli nejistotě tu vázne i obyčejné drobné podnikání.

„Ti, kdo plánují otevírat nové živnosti, vyčkávají. Mají strach z budoucnosti,“ říká Šiar, který vystudoval v Rusku vysokou školu, ale nenašel lepší práci než v jedné ze zdejších levných restaurací.

Neviditelná válka

Místní muži v čajovně v DiyarbakiruFoto: Tomáš Vlach

Do normálu má zdejší situace daleko. Město je doslova prošpikováno policisty – chodí po ulicích v civilu anebo křižují město v obrněných vozech.

Povstalci přitom používají čím dál sofistikovanější metody. Loni v dubnu vyhloubili tunel pod policejní stanici a dvěma a půl tunami výbušnin ji vyhodili do vzduchu. A tak možná jedinou dobrou zprávou je, že už více než rok se v Diyarbakiru nic vážnějšího nestalo.

Turecko čekají v červnu další volby. Nyní jde ale jen těžko odhadnout, jestli přinesou nějakou změnu.