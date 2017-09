Pozor na svačinu, varují před opicemi na Gibraltaru. Ne všichni si však nechají poradit

Gibraltarská opiceFoto: David Marquina Reyes, flickr.com , CC BY-NC-ND 2.0

Zatímco opic žijících v zajetí jsou v Evropě plné zoologické zahrady, divoce žijí opice jen na jednom místě – na Gibraltaru. Skálu, ze které je za hezkého počasí vidět až do Maroka, si oblíbil Makak berberský. Toto britské území na jihu Pyrenejského poloostrova má jen šest kilometrů čtverečních a podle legendy bude v rukou Velké Británie tak dlouho, dokud na skále zůstane kolonie makaků.

I když jsem na jihu Evropy, je tu typicky britské počasí – zataženo a mrholí. Vystojím si asi čtvrthodinovou frontu a nastupuji do bílé kabinové lanovky, která mě za chvíli vyveze na vrchol skály, kde žijí slavné opice.

Pozor, krademe a koušeme!

Do kabiny se nás vměstná asi dvacet. Jen co zaklapnou dveře, spustí se varování pro turisty:

„Vítejte v kabinové lanovce. V horní stanici budete mít možnost potkat slavné berberské opice. Prosíme, mějte na paměti, že jde o volně žijící divoká zvířata, která můžou kousat. Nedotýkejte se jich ani je nekrmte. Pokud před nimi vytáhnete jídlo nebo plastové sáčky, opice vám je vezmou.“

Po šestiminutové jízdě vystupuju na vrcholu skály a hned u východu z lanovky sedí na zábradlí první opičí rodinka. Na obdiv turistů a cvakání fotoaparátů je už očividně zvyklá a nechá zvědavce fotit i malé mládě, které jeho matka drží v klíně.

Bitka o banán

O kousek dál se několik opic pere o banán, který jedna z nich ukradla. Jejich bitku sledují i Martin a Zuzana, kteří sem přijeli ze Slovenska.

„Jedna před chvílí ukradla holčičce balík chipsů, tahle zase německé turistce banán z ruky,“ popisuje Martin. „Je vidět, že tyto opice mají větší úroveň než někteří lidé. Když se někde píše, že se sem nemá nosit jídlo, nemají ho sem nosit, jinak se stane přesně toto.“

Oba přiznávají, že mají z opic respekt. „Nemáme s sebou žádné jídlo, tak snad bude všechno v pořádku,“ usmívá se Zuzana.

Na výlet na Gibraltar vyrazila i jedna norská rodina, která je jinak na dovolené v sousedním Španělsku. Opice jim připadají zábavné.

„Skáčou kolem a kradou lidem peněženky,“ směje se otec rodiny. „Říká se, že mohou být nebezpečné. Zatím jsme neviděli, že by někoho pokousaly. Jen jedna se o to pokoušela, když seděla nějakému muži na zádech a on se ji snažil setřást.“

Kudy do Evropy? Lodí nebo tunelem

Ani tohle ale zástupy turistů neodradí. Přestože jsou opice místními celebritami, nikdo přesně neví, jak se na Gibraltar dostaly. Někteří tvrdí, že úžinu z Afriky přepluly na lodích společně s námořníky.

Podle odvážnější teorie se opice na starý kontinent dostaly podzemním tunelem, který vede z Maroka až na Gibraltar a ústí v místní jeskyni St. Michel. Tunel sice nikdy nikdo neobjevil, ale jeskyně údajně nemá dno.

Opicím je ale tohle všechno jedno. Pro ně je důležité, že se stále najdou turisté, kterým můžou ukrást svačinu.

Autor: Jana Klementová