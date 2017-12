Pražská kavárna v čínském Kchun-mingu sází na evropskou exotiku

Na nápojovém lístku najdete jen jediné české pivo, zato pravé z Českých BudějovicFoto: Zdeněk Novák

Začalo to jedním náhodným setkáním v půlce devadesátých let. A dnes je z toho příjemné místo, kde se i daleko v jižní Číně můžeme i my Češi cítit trochu jako doma. Na oběd, na pivo, ale i jen tak na posezení u kávy v evropském stylu si uprostřed asi čtyřmilionového čínského města Kchun-mingu můžete zajít do kavárny, která se jmenuje po českém hlavním městě – Praha.

Kavárna se jmenuje Prague Café a je přímo v centru Kchun-mingu. Před vchodem je na černé tabuli čínskými znaky křídou napsaná denní nabídka. I to je spíš obvyklé u nás než v Číně.

S Češkou na cestách

Hned u vchodu vedle baru visí na bílých zdech obrázky staré Prahy, třeba historické budovy Staroměstské radnice. Sednout si můžeme buď v přízemí v menší místnosti, anebo ve vyvýšeném patře, kam se jde po dřevěných schodech.

Jak vznikl nápad na vytvoření Pražské kavárny v Číně, to vysvětluje majitelka – Číňanka, která si říká Jenny – na úvodní stránce jídelního lístku:

Za český název vděčí Pražská kavárna v Kchun-mingu jednomu klíčovému seznámení v autobusuFoto: Zdeněk Novák

„Před lety jsem v autobuse v Pekingu potkala jednu cizinku, která mě vzala na svou batůžkářskou cestu po Číně a dnes je z ní jedna z mých nejlepších kamarádek. I kvůli ní jsem chtěla vytvořit místo, kde by se cestovatelé mohli cítit jako doma. Na počest našeho přátelství jsem pak restauraci pojmenovala po jejím domově – Praha.“

Cestovatelé vítáni

Jídelní lístek odpovídá tomu, že se kavárna orientuje na cestovatele z celého světa. Najdeme v něm sendviče, pizzy, hamburgery, ale i kousky z thajské či japonské kuchyně, čínský čaj, kolumbijskou kávu nebo francouzská vína.

Česko připomíná jen lahvové pivo. Není sice vychlazené, ale zato alespoň pochází opravdu z Českých Budějovic.

Trochu víc odkazů na českou kulturu se dá najít na zdech, v patře nebo na schodech, kde jsou fotografie Franze Kafky. Toho znají i někteří z hostů poloprázdné kavárny.

Kafka? Rozumíme spíš čínským autorům

U jednoho z dřevěných stolků v patře sedí trojice žen asi kolem třicítky. Jedna z nich si prý vybavuje několik Kafkových knih, jejich název ale do angličtiny přeložit nedokáže. Druhá jménem Lee Žuan-yüe je na tom o trochu líp.

„Ráda bych víc znala hlavně tradiční čínskou literaturu. Už dřív jsem četla Kafkův román, ale má hodně jiný způsob vyjadřování. Víc mi vyhovují čínští, ale i jiní zahraniční autoři, jako Hugo, Tolstoj nebo básník Thakur,“ říká.

O Praze ženy vědí jen to, že je v Evropě. Do Pražské kavárny na kávu a ovocné koktejly chodí prý hlavně kvůli příjemnému prostředí, které mají navíc jen kousek od práce.

Jako doma, ale v Číně

Servírky v Prague Café se s návštěvou z Česka vyfotilyFoto: Zdeněk Novák

Z podobných důvodů si Prague Café vybrala i servírka Wang. Zajímá mě, co jí říkají jména jako Praha, Kafka nebo Kundera, jejichž obrázky tu jsou. Ví prý jen to, že Praha je hlavním městem České republiky.

„Je tam spousta knih, ale já jsem v Kafka ještě osobně nebyla,“ říká trochu zmateně s tím, že i jí zjevně pražský spisovatel trochu zamotal hlavu. Důležité pro ni ale je, že se v čínské Praze dělá dobrá káva.

Cestovatele pak snad potěší, že se majitelce Jenny skutečně podařilo v její pražské kavárně vytvořit atmosféru, kde se i český batůžkář může cítit jako doma.

Autor: Zdeněk Novák