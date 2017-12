Překvapivá norimberská vánoční tradice: Ježíšek je žena a po dobu svátků pracuje na plný úvazek!

Vánoční trhy v NorimberkuFoto: Jiří Hošek

Někde nosí dárky Santa Claus, někde Vánoční muž a někde se s nimi tahá i Děda Mráz. V jižním Německu, Rakousku a také u nás to má na starosti Ježíšek. Ve vánočním Norimberku se s ním dokonce můžete setkat osobně. Ale pozor, nenechte se zmást, Ježíšek není dítě, ale dospívající žena!

Vysoko na ochozu kostela Panny Marie v Norimberku stojí na začátku adventu mladá dívka. Na hlavě má zlatou korunu a blonďatou kudrnatou paruku. Oblečená je do zlatobílých šatů se zlatými rukávy, které jsou tak volné, že když upaží, vypadá to, jako by měla křídla.

A recituje báseň, kterou se v tomto městě vždy zahajují vánoční trhy: Dámy a pánové, vy kdo jste kdysi byli dětmi, poslouchejte, co vám říká Ježíšek…

Ano, ta slečna nahoře, která nesmí trpět závratí a kterou pro jistotu na římse kostela ještě jistí lano, to je Ježíšek!

Ježíšek je v Norimberku celebrita

Rebecca Ammonová coby letošní norimberský JežíšekFoto: Pavel Polák

"Jsem teprve pětadvacátým Ježíškem, který byl zvolen. Být Ježíškem je pro mě něco velmi mimořádného,“ říká sedmnáctiletá Rebecca Ammonová, která teď už stojí spolu se mnou na pevné zemi v centru Norimberku.

Je oblečená v „ježíškovském kroji“, a tak se u nás neustále zastavuje někdo z kolemjdoucích. Chtějí si ji vyfotit, ideálně si s ní udělat selfíčko. Jasný důkaz, že Ježíšek je v Norimberku celebrita.

„Vůbec nemám ponětí, kolikrát si mě lidé za den vyfotí. Je to pro mě nová zkušenost, ale už si na to začínám zvykat,“ přiznává. Ježíškem je Rebecca jenom během adventu. Letos začala, a protože je to práce na dva roky, bude vánoční trhy otevírat ještě jednou. A nejen to…

Práce na plný úvazek

„Mám přesný plán schůzek. Navštěvuji domovy důchodců, školky a také nemocnice,“ vysvětluje. Být v Norimberku Ježíškem je totiž svým způsobem sociální práce, která vyžaduje hodně času.

„Zpravidla jsem venku od devíti dopoledne do šesti večer, a to každý den v adventním období,“ přibližuje svoje ježíškovské zaměstnání.

Na Ježíška je výběrové řízení, s přihláškou, komisí, se vším všudy. Musí to být žena mezi 16 a 19 lety, musí být vyšší než metr šedesát a nesmí trpět závratí – to kvůli té římse vysoko na kostele. A k tomu všemu musí být vřelá a otevřená.

Ježíšek může hodně změnit

„Chci to dělat, protože vím, že mohu lidem přinést radost, že na ně mohu mít vliv a něco změnit. Dodat jim odvahu nebo naději.“

A co Rebecca napsala do svého motivačního dopisu? „Chci to dělat, protože vím, že mohu lidem přinést radost, že na ně mohu mít vliv a něco změnit. Dodat jim odvahu nebo naději. To je někdy v civilu těžké, ale Ježíškovi se to daří snáz,“ myslí si.

Ježíšek Rebecca také dostává hodně dopisů, jak už to tak před Vánocemi bývá. Ne všechno může splnit – kromě počítačů a herních konzolí si pisatelé přejí mír ve světě, nebo aby se jejich rodiny o Vánocích sešly.

A protože Rebecca musí za chvíli vyrazit na další schůzky, ptám se na to, co mi celou dobu vrtá hlavou: Proč v Norimberku nemůže být Ježíškem kluk? Rebecca mi vysvětluje. Že podle zdejší tradice se prý Ježíšek odvozuje od svaté Lucie ze Švédska, proto je to ženská postava. Prostě tradice jsou tradice.