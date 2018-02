Přestože sami mnoho neměli, složili se severoangličtí horníci na obnovu Lidic. Jejich čin teď připomíná pamětní hrušeň

Chačapuri, odžachuri, chinkali! To není žádné zaklínadlo, ale názvy pokrmů gruzínské kuchyně, kterou se snaží napodobovat daleko za hranicemi této malé zakavkazské země. Originál je ale originál a tak společně ochutnejme...

Do Louvru už se nejezdí jen do Paříže, ale nově také do Abú Zabí. Muzeum, které stojí částečně na mořské hladině, navrhl francouzský architekt Jean Nouvel. Spojené arabské emiráty v posledních letech mohutně investují...