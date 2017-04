Přípravy na Pesach v Jeruzalémě předčí i ten nejpřísnější jarní úklid

Hospodyňky z okolí snášejí před svátkem pesach vybavení své kuchyně na ulici, aby je nechaly očistit horkou vodou a párouFoto: Štěpán Macháček

Židovský svátek Pesach je teď už v plném proudu, k jeho zdárnému průběhu ale museli věřící udělat spoustu práce. Při rituálním úklidu musel z domácnosti pryč každý drobek, který by kvasnice mohl obsahovat. Židé si svátkem Pesach připomínají útěk z egyptského otroctví. A při velkém spěchu jim tehdy nestihl chléb vykynout.

V tradiční židovské čtvrti v Jeruzalémě narazíte na spoustu zvláštních věcí. Třeba tady, přímo na ulici, vaří čtyři kluci s jarmulkami na hlavách v obrovských barelech vodu jak zběsilí. Když odklopí víko, z plechového barelu se vyvalí spousta páry.

Hon na kvasnice

Ženy z okolních domů zatím skládají na pult své hrnce, pánve, nože a další vybavení kuchyně. „To víte, židovské zákony jsou ve věci kvasnic velice přísné. Dokonce i úplně maličký zbytek kvasnic v nádobí je zakázaný a Pesach by nebyl platný,“ vysvětluje Noga, která bydlí nedaleko odtud a vytahuje z velké tašky několik podle mě dokonale čistých rendlíků.

Čtěte také: Židovský svátek Pesach připomíná vyvedení židů z egyptského otroctví

Noga ale můj pohled na jejich čistotu nesdílí a hrnce musí do horké koupele. „Židovské právo podle mě není zrovna moc racionální, proto taky děláme podobné bláznivé věci,“ směje se Noga.

Očistu nádobí od možných zbytků kvasnic provádějí studenti ješivyFoto: Štěpán Macháček

Také další zdejší hospodyňka si myslí, že to lidé přehánějí, a říká, že zatímco náboženské právo vyžaduje 100% čistotu, zdejší židé jí chtějí dosáhnout aspoň na 180 %.

Vodou i ohněm

„No zadarmo to není. Plyn něco stojí, lidi něco stojí, musíme nějak pokrýt své náklady,“ říká mi Rafi, který zrovna opaluje plynovým hořákem jedné zákaznici pánvičku. „Rabína nepotřebujeme, studovali jsme právní předpisy, takže svou práci známe,“ dodává.

Rafi i jeho kumpáni jsou studenti ješivy, tedy židovské náboženské školy. „Na Pesach musíte dostat kvasnice z nádobí pryč stejným způsobem, jakým se do něj dostaly. Tahle voda je tak vařící, že se v ní kovové hrnce roztáhnou a všechno se z jejich pórů vyvaří,“ vysvětluje Rafi.

A zatímco z hrnců na vodu se nečistota dostává pryč vařící vodou, pánve se musí opálit hořákem. Jak říká Rafi, jak se kvasnice dostaly dovnitř, tak musí také ven.

Proč se Pesachu říká svátek nekvašených chlebů? Židé během Pesachu nesmějí jíst nic kvašeného. Po osm dní svátku jsou místo obyčejného pečiva odkázáni na macesy. Zapovězené jim je i pivo a další potraviny obsahující jakékoli kvašené složky. Macesy neboli nekvašené chleby připomínají, že předkové Židů opustili Egypt ve spěchu. Podle Bible neměli čas připravit si chléb na cestu. Vzali tedy ještě nevykynuté těsto a až cestou z něj pekli nekvašené chleby. Macesy připomínají také první oslavu Pesachu – vlastně první sederovou večeři v dějinách, kterou předci dnešních Židů pořádali ještě v Egyptě těsně předtím, než z něj vyšli. Pekli beránka (pesachovou oběť), a jak jim Hospodin přikázal, jedli ho spolu s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. zdroj: Náboženství na webu Českého rozhlasu

Pečení se stopkami v ruce

V pekárně je před pesachem shon. Podle židovského rituálu mají pekaři na přípravu macesu pouhých 18 minutFoto: Štěpán Macháček

Ve vedlejší ultraortodoxní čtvrti zase vyhánějí kvasnice ohněm. Pánové v černých pláštích a velkých černých kloboucích házejí do plamenů na ulici zbytky chleba a podobné „nebezpečné“ věci. A shon je i v maličké pekárně na rohu.

„Máme maximálně 18 minut na smíchání vody a mouky, rozdělání těsta, uválení a upečení macesů. Naši předkové neměli na útěku z Egypta čas, všechno museli udělat ve spěchu,“ vysvětluje pekař Benjamin Chaba.

Tady už rabína potřebují. Bez jeho dohledu by do těsta zaručeně nějaká kvasnice zabloudila. „Musím zajistit, aby bylo všechno košer. To znamená, že macesy nesmějí začít kynout. Proto se pekař nesmí zastavit a všechno během těch 18 minut stihnout,“ odůvodňuje svou přítomnost rabín Dan Gabai.

Čtěte také: Správně připravený maces? Jen pod dohledem rabína a za nekřesťanské peníze

Kolik mu za tuhle službičku musí dát pekař šekelů, už si ovšem nechává pro sebe.