Pro Kanaďany je hokej skoro jako náboženství

Vášeň pro hokej mají Kanaďané a Češi společnouFoto: Český rozhlas

I když s určitostí nejde říct, jestli se hokej zrodil právě v Kanadě, byli to kanadští hráči, kdo tuto hru na začátku minulého století proslavili a zpopularizovali. Není proto divu, že v Muzeu civilizace v Ottawě najdete taky expozici věnovanou právě hokeji.

První hokejka, která byla v Kanadě vyrobena, vypadá jako násada na koště, která zvolna přechází v tučné, zahnuté pádlo. Na místním zamrzlém jezeře s ní hrál William Dilly Moffatt, a to už ve 30. letech 19. století.

„Je to hokejka, kterou hrál bílý osadník, ale vyrobil mu ji indiánský řemeslník. Tady je vidět, jak hokej v Kanadě vždycky spojoval všechny části naší společnosti,“ říká kurátorka expozice Jenny Ellison.

Před hokejem neutečeš

Srdce každého fanouška při procházce výstavou musí zaplesat. Jsou tady trofeje i osobní věci hráčů, třeba olympijský dres Sydney Crosbyho nebo masky, které nosil v 60. letech slavný brankář Jacques Plante.

První masku si nechal vyrobit slavný brankář Jacques Plante poté, co při zápase málem přišel o nosFoto: Jaromír Marek

„Byl prvním brankářem, který začal v NHL nosit masku. Bylo to poté, co málem přišel o nos,“ vypráví moje průvodkyně. „Nejprve si nechal vyrobit jednoduchou laminátovou masku, která přikrývala celý obličej, potom přišel s inovací, které říkáme preclíková maska. Je to jako jakási mříž nebo kostra nasazená na tváři.“

Hokeji se podle Jenny nemůže v Kanadě vyhnout nikdo. Ona osobně vzpomíná, na první zápas, který viděla na stadionu. Bylo jí devět let a na ledě proti sobě stáli Montreal a Quebec. V uších jí ještě zní popěvek, který zpívali fanoušci vítězného týmu na rozloučenou poraženým.

„Hokej je pro Kanaďany jako náboženství, dokonce víc než náboženství. Je to způsob života,“ směje se Brian, návštěvník výstavy. Hokej sleduje, ale na zápasy nechodí. Je to prý příliš drahé.

Pohled do hokejového středověku

První hokejku vyrobil kanadskému bílému osadníkovi indiánský řemeslníkFoto: Jaromír Marek

Hokej byl v Kanadě, stejně jako u nás, v minulosti nejen sportem a zábavou, ale zasahoval i do politiky. Mnozí Kanaďané si dodnes pamatují vítězství svého týmu nad tehdejším SSSR v roce 1972.

„Bylo to uprostřed studené války a lidé to vnímali jako vítězství demokracie. I sami hráči o tom tehdy tak mluvili,“ vzpomíná kurátorka Jenny.

Pohled do historie kanadského hokeje je zajímavý ale i z jiného hlediska. Zjistíme například, že ve 40. letech zakázala hokejová asociace ženskému týmu hrát v dresu, na kterém byl název hotelu, který tým materiálně podporoval.

Anebo že na smlouvě, kterou podepsal s klubem už zmiňovaný slavný hokejový brankář Jacques Plante, je částka 39 800 dolarů za rok. Dnes je plat hokejových hvězd asi 100krát vyšší.