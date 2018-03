Projekt TRAM přivede umění a kulturu do vlaku. Mezi Bratislavou a Vídní bude jezdit galerie na kolech

Mário Bihári zahrál ve vlaku v rámci projektu TRAMFoto: Pavlína Nečásková

Fotogalerie Pavlína Nečásková

Pavlína Nečásková

Pavlína Nečásková

Pavlína Nečásková

Před sto lety vyjížděla každý den z Bratislavy tramvaj, přejela přes Dunaj a končila ve Vídni. Moc metropolí, které se dají spojit pouze městskou hromadnou dopravou, na světě není. Teď je spojuje železnice. Rakušané a Slováci chtějí letošní osmičkové výročí připomenout i cestujícím. A tak lístky z Bratislavy do Vídně můžou být zároveň vstupenkou na koncert nebo výstavu.

Na první bratislavské nástupiště běžně přijíždějí vlaky, které odsud míří do Vídně. V následujících měsících bude cestujícím nabízet o něco víc než jen pohodlné svezení.

Novinkou bude kulturní zážitek, který by měl sloužit jako vzpomínka na legendární historickou tramvaj jezdící na trase mezi slovenskou a rakouskou metropolí.

„Rozhodli jsme se vytvořit ve vlaku galerii a kulturní centrum,“ vysvětluje kurátor projektu TRAM Juraj Čarný. „Během roku chceme postupně otevřít čtyři výstavy. Zahajujeme výstavou Gottfrieda Gusenbauera, rakouského kurátora z Karikaturmuseum Krems.“

Přisedněte si, jsem autor bestselleru

Umělecké instalace ve vlaku mezi Bratislavou a VídníFoto: Pavlína Nečásková

Procházíme vlakem a v každém vagonu se něco děje – někde je živá výstava, jinde visí ze zdi takzvané malé knížečky s ruční animací a v dalším vagóně hraje právě Mário Bihári. Přislíbeny jsou také diskuzní večery se zajímavými hosty.

„Chceme využít kouzlo nechtěného a připravit cestujícím překvapení. Náš program bude zveřejněný na webových stránkách projektu i ve vlaku, kterým bude procházet mediátor a upozorní běžné cestující, že se tu něco děje,“ přibližuje Juraj Čarný, jak se lidé o akci ve vlaku dozvědí.

I samotný kurátor projektu přiznává, že je zvědavý, zda lidé do vlaku nastoupí jenom proto, aby se setkali třeba se slavným Martinem Pollackem, autorem knihy Americký císař, který je jedním z pozvaných hostů, anebo aby podiskutovali s rakouským velvyslancem.

Ve vlaku jsme si blízko

Důležité podle Juraje Černého je, aby se lidé prostě bavili. Železnice stále lidské životy spojuje, i když to tak dnes nevypadá.

„Když jsem cestoval vlakem mezi Vídní a Bratislavou, zjišťoval jsem, kdo jsou jeho typičtí cestující a jak se chovají. Zdálo se mi, že jsou ve vlaku jakoby uvěznění a chtějí být už raději doma,“ vypráví Juraj Čarný.

Vlak se promění nejen v galerii, ale i v prostor pro živé instalace a diskuzeFoto: Pavlína Nečásková

„Z běžné galerie můžete kdykoli odejít, ale z tohoto našeho vlaku nejde vystoupit, pokud se chcete dostat až tam, kam cestujete,“ vysvětluje pozadí nápadu, jak lidi přiblížit sobě navzájem.

Kulturní vlak bude jezdit až do listopadu. Z bratislavského nádraží nebo z toho vídeňského vyjíždí jedenáctkrát denně. Do rakouské metropole už se teď tedy nemusí jezdit pouze na sachr, kávu nebo do opery, ale už samotná cesta může být zážitkem.

Autor: Pavlína Nečásková