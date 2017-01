Prokleté místo dává naději tisícům prosebníků. Ve svatyni Erawan v Bangkoku se prý plní přání

V srdci patnáctimilionového Bangkoku leží místo zvané Erawan. V srpnu 2015 tam udeřili teroristé. Bomba nastražená v opuštěném batohu tehdy zabila 20 lidí a desítky dalších zranila. Thajská policie sice zatkla dva muže, ale nad tím, zda jsou to skuteční viníci, se dodnes vznáší řada otazníků. Stejně jako nad místem samotným.

Gamelan sice zaniká v ruchu motorek, tuk-tuků i nadzemní dráhy, ale přesto sem jeho rytmus spolehlivě přivádí zástupy prosebníků. Nemají mnišská roucha a nejsou ani naboso. Většina z nich má na sobě naopak oblek, případně decentní kostýmek. Odskočili si sem totiž z okolních mrakodrapů v době polední přestávky.

Najdete tu Thajce i cizince z celého světa. Denně sem přijde tak deset tisíc lidí,“ odhaduje pan Thae, který prodává drobné květiny, které lidé používají jako obětiny. Thao Maha Phrom je pro cizince komplikované, a tak se ujal název Erawan, což v překladu znamená Tříhlavý slon.

Prokletý hotel

Výstavbzu hotelu Erawan provázelo několik neštěstíFoto: David Jakš

Stejně se jmenuje i luxusní hotel, na který je svatyně doslova přilepena. Když ho na konci 50. let dělníci stavěli, trpěli prý špatnou karmou, kterou mělo tohle místo odpradávna.

„Zdánlivě bezdůvodně se tam zřítilo lešení s dělníky a potopila se loď, která vezla mramor na hotelové podlahy až z Itálie,“ vypráví paní Sram z nadace Erawan. „Teprve když investor povolal mnichy, aby se tu několik dní modlili, vyčistili toto místo a od té doby už stavba hotelu pokračovala bez problémů.“

Nadace dnes spravuje svatyni a také peníze, které tu prosebníci nechají. Přerozděluje je do okolních nemocnic.

Hlavně když to funguje

Pokud vás něco opravdu trápí, je dobré požádat o pomoc čtyřhlavou sochu Phra Phrom, což není nikdo jiný než samotný Brahma Stvořitel. Za nějakých tři sta čtyři sta thajských bahtů si koupíte jednu skladbu. Během ní budou krásné siamské dívky tančit jen pro vás, respektive pro vaše přání.

Svatyně je hinduistická, v Thajsku je silně dominantní théravádský buddhismus a denně sem přijde i mnoho křesťanů. To přesně vyjadřuje neuchopitelnost thajské víry – od každého něco a hlavně, pokud to pomáhá, nezáleží na jménu.

„Je to tady překrásné, jezdím sem několikrát do roka,“ pochvaluje si krátce po své modlitbě Němka Ingrid a dodává: „Na to, že tu útočili teroristé, prostě nesmíte myslet. To se dnes může stát kdekoliv.“

Na otázku, jak dlouhá je záruční doba na zdejší přání, Ingrid odpovídá zcela vážně, že nikdy netrvá ani dva týdny a přání se splní. Reklamaci prý nemusela použít ani jednou.

