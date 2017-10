Protest, umění i reklama. Zeď mezi Izraelem a Palestinou láká bezejmenné umělce i slavná jména

Do Betléma na palestinském Západním břehu Jordánu turisté nejezdí jen kvůli křesťanským poutním místům. Zájemci o moderní a angažované umění v Kristově rodišti jen těžko vynechají hotel streetartového umělce Banksyho. Stojí hned vedle osmimetrové separační zdi, která Betlém odděluje od Izraele. Její šedý beton se nejen tady stal inspirací, ale i plochou pro umění.

Graffiti na separační zeď začali malovat místní lidé jako formu odporu proti bariéře, která má chránit Izrael, ale omezuje jejich životní prostor. Pozornost k místním anonymním nebo neznámým umělcům později přitáhl britský streetartový umělec Banksy.

Přímo u zdi letos na jaře otevřel Obezděný hotel s údajně nejhorším výhledem na světě. Z jeho oken je totiž výhled přímo na vysokou betonovou zeď. A právě kolem hotelu se v poslední době na zdi koncentrují vzkazy volající po míru, lásce nebo svobodě, ale i větší malby.

Nejlepší pizza na světě

Banksyho Obezděný hotel se pyšní údajně nejošklivějším výhledem na světěFoto: Zdeněk Novák

Jedna z nich vzniká zrovna ve chvíli, kdy procházím klem zdi u hlavní silnice. Muž v šedém triku s kloboukem na hlavě maluje sprejem, nápis „Nejlepší pizza na světě v Obezděném hotelu“ a vedle něj asi dvoumetrového lego panáčka s kuchařskou čepicí.

Kamarád mu mezitím podává další barvy, respektive plechovky se sprejem. Odkud jste a co a proč tady děláte, ptám se asi 40letého pomocníka. „On je z Anglie a já? Na tom nesejde… To on je umělec, dělá to pro umění,“ vysvětluje s vyhýbavým úsměvem muž s vizáží i přízvukem Izraelce.

Pozitivní vzkaz se počítá

Samotný autor se svým kamarádem ale podle všeho nesouhlasí: „Nedělám to kvůli umění, ale abych přitáhl zákazníky k místním podnikatelům. Když uvidí nápis, zajdou do hotelu a budou tam utrácet peníze u místních podnikatelů.“

Umělec, který si říká Ame72, dokončuje reklamní poutač na separační zdi v BetléměFoto: Zdeněk Novák

„A je to pozitivní vzkaz, to je v zásadě důvod, proč to dělám,“ dodává zrzavý muž s dýchací maskou a bílým kloboukem spuštěným hluboko do tváře. Spreje vyndává z plastové bedýnky, kterou používá jako improvizovanou stoličku. Na horní část svého díla – kuchařskou čepici – totiž ze země nedosáhne.

„Je tady spousta negativních vzkazů – politických záležitostí,“ pokračuje, „ale já mám pocit, že to nikomu nijak nepomáhá. Tak proč neudělat něco pozitivního, a tím navíc pomoct hotelu.“

Banksy odhalen?

Nedaleký Obezděný hotel je Banksyho dílo, stejně jako obrázek na mém tričku. Umělec se na mě usměje a poznamená, že mám na sobě jeho tričko. To mě přivádí k myšlence, jestli náhodou on sám není věhlasný Banksy, který svou identitu pečlivě skrývá.

„Takže jak se vlastně jmenujete?“ ptám se. „Moje skutečné jméno? Ame72,“ usmívá se zamaskovaný sprejer. Tuto přezdívku používá anglicko-izraelský umělec, jehož díla na zdech v Izraeli a palestinských územích silně připomínají Banksyho styl.

Jedna žena a po ní i několik novinářů pak dokonce letos v dubnu Amea s Banksym zaměnili.

„Další jeho práce je vidět tam dole na zdi,“ ukazuje umělcův kamarád a pomocník do míst, kde má svá díla prokazatelně jak Ame72, tak Banksy. Je jasné, že tajemství zná, ale chce si ho nechat pro sebe.

Autor: Zdeněk Novák