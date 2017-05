Rádio Solidarita poprvé zaznělo z éteru před 35 lety

Slavná rozhlasová stanice začala konspirativně vysílat v dubnu 1982 a pro celou generaci Poláků se stala symbolem odporu proti komunistickému režimu.

Podzemní Rádio Solidarita vysílalo z podomácku sestaveného zařízení ze střechy budovy v Grójecké ulici v centru Varšavy. Relace trvala jen osm a půl minuty, kvalita signálu byla na hranici srozumitelnosti, ale význam téhle rozhlasové události pro polskou opozici byl obrovský.

Čtěte také: Tradiční jídelníček v tradičních kulisách socialistické éry. V Polsku ožívá mléčná nostalgie

„Byla to obrovská událost pro celou polskou opozici, pro veškerý politický život v Polsku v roce 1982,” shrnuje pamětník a dnes předseda Sdružení podzemního rádia Solidarita Pawel Badzio.

Hlas opozice

„První signál, který inspiroval ostatní regiony, se odvysílal z Varšavy, ale vysílání se rychle rozšířilo. Velmi aktivní byla například organizace Solidarita bojující ve Wroclawi,“ dodává Pawel Badzio a zdůrazňuje, že to byla spontánní odezva, nic vynuceného.

Solidarita (polsky Solidarność) vznikla v roce 1980 jako nezávislé odborové hnutí, ale záhy se proměnila v celospolečenské opoziční hnutí proti komunistickému režimu v Polsku. Do jara 1981 vstoupilo do Solidarity 10 milionů Poláků. V říjnu 1982 byla nucena přejít do illegality, ale nadále působila jako aktivní podzemní opoziční hnutí.

V té době přitom platilo v Polsku stanné právo a ve vězení nebo v internaci byli tisíce představitelů Solidarity včetně Lecha Walesy. Vysílání tak připravovali nadšenci, kteří riskovali zatčení, jejich počet se měnil.

„Zpočátku se na vysílání podílely desítky lidí, později, když se rádio jak se říká ‚rozjelo‘ to bylo tak sto lidí a ještě několik desítek dalších k tomu,“ odhaduje Pawel Badzio.

„Mimo Varšavu, třeba v Siedlcích, ale působily a vysílaly jen malé skupinky několika lidí. A v některých městech to byl třeba i jen jeden nadšenec, který někde získal vysílač a něco se s ním snažil dělat.”

Čtěte také: Když Lech Walesa získal Nobelovu cenu, poslal pro ni svou ženu

Blikající Varšava

O tom, kdy a jak si naladit podzemní Radio Solidarita, se Poláci dozvídali z lístečků tištěných v ilegální tiskárně hnutí SolidaritaFoto: repro, Stanisław Skowron, licence Public Domain, volné dílo

To, čemu dnes říkáme „poslechovost” se pochopitelně v případě rádia Solidarita nedalo nikdy přesně určit. Lidé, kteří ho organizovali, ale vymysleli originální způsob, jak získat aspoň nějakou odezvu.

Na konci vysílání poprosili tvůrci posluchače, aby po signálu doma třikrát zhasli a zase rozsvítili. Pro nás to byl důkaz, jak velký máme dosah. Varšava se tenkrát často celá „rozblikala”. A nám to přinášelo skvělý pocit triumfu a vítězství,” vzpomíná Pawel Badzio.

Rádio Solidarita samozřejmě nemohlo a ani nechtělo konkurovat stanicím jako Svobodná Evropa, Hlas Ameriky nebo polskému vysílání BBC. Jeho smyslem bylo hlavně povzbudit opozici.

Čtěte také: Agnieszka Holland: V Československu napáchal komunismus větší škody než v Polsku

Ukázat, že je proti komunistickému režimu možné pozvednout hlas v éteru i doslova pod nosem v té době zdánlivě všemocné tajné policie. A tím se tahle jedinečná stanice zapsala do světové rozhlasové historie.