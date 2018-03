Radši na kole než autobusem, tvrdí obyvatelé Malmö. A neodradí je ani sněhová nadílka

Když hodně nasněží, řada lidí se bojí vyrazit do práce autem a někteří mají strach na sněhu i chodit. Co ale kdybyste měli místo autem jet do práce na kole? To obyvatelé švédského Malmö na počasí příliš nehledí a ani při pořádné sněhové nadílce se nechtějí cyklistiky vzdát.

Vydat se do mrazu a zasněžených ulic města na kole mě stálo trochu odhodlání, ale nakonec nebyla dvouapůlkilometrová cesta na univerzitu nic hrozného.

V několika zatáčkách jsem sice buď sesedl, nebo alespoň zpomalil, ale většina cyklostezek je poctivě posolená. Nejhorší jsou uličky, kudy cyklostezka nevede.

My se sněhu nebojíme

Studentka Emilia mě uklidňuje, že nejsem jediný, kdo se v tomhle počasí na kole trochu bojí.

„Jezdím hodně pomalu a zkontroluju si před cestou cyklostezku. Když je sněhu moc nebo když je namrzlý, tak radši jedu autobusem. Ale většinou je to v pohodě. Když máte pocit, že vám to ujíždí, jen dejte nohu na zem,“ radí.

Některé modely kol pamatují možná ještě naše dědečkyFoto: Jakub Lucký

A pro strach uděláno mají i další studenti. „Jasně, člověk musí být opatrný, když jede přes nějaká úplně zamrzlá místa, ale jinak je to v pohodě. Mnohem horší je mačkat se s padesáti dalšími lidmi v autobuse,“ tvrdí jeden z nich.

Kolo, na kterém přijel, připomíná to, na němž jezdil můj dědeček. Je dost rezavé a na pláštích pneumatik už není skoro žádný vzorek. Očividně to ale nevadí ani při jízdě na sněhu.

Právě dnešní přecpané autobusy přesvědčili sednout na kolo i studentku ze severního města Umeå. Původně prý chtěla jet autobusem, ale když viděla, jak je plný, usoudila, že kolo bude lepší.

Na kole za každého počasí

To černošská studentka Visanža, která je zabalená do teplé bundy s kapucí, na autobus ani nemyslela. O sebe strach nemá vůbec, ale měla by ho prý o svého syna, kdyby s ní jel na sedačce.

„Denně najedu nejmíň 28 kilometrů. Pokud jen sněží, prší nebo fouká, tak je to v pohodě. Ale vítr je nejhorší.“

„Mám ale vozík za kolo, který je úplně nezávislý. Takže když padnu, tak spadnu, ale syn bude pořád v bezpečí,“ dodává přesvědčivě. Pak ale přiznává, že i pro ni existuje počasí, ve kterém by na kole nevyjela. Třeba jako před dvěma dny, kdy bylo větrno a k tomu sněžilo.

Po cestě domů ještě potkávám traktor, který z cyklostezky odhrnuje sníh a sype na ni bohatou dávku soli.

A co doporučují začínajícímu zimnímu cyklistovi zkušení Švédové? Prý je nejlepší prostě počítat s tím, že občas spadnu.

