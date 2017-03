Rumunský recept na rychlý hlad? Přece covrig právě vytažený z pece

Covrigy měly za Ceausescova režimu tvar ležaté osmičky. Současné pekaři jsou už kreativnějšíFoto: Pavel Novák

Malý hlad u nás nejčastěji zaháníme sušenkou, chlebíčkem nebo párkem v rohlíku. V ulicích rumunských měst je jejich obdobou covrig, tedy preclík prodávaný přímo z okénka pekárny. Křupavý na povrchu, měkký a vláčný uvnitř, posypaný solí, mákem nebo sezamovými semínky, případně se sladkou náplní. V rumunských městech je to nejběžnější rychlé občerstvení, které si můžete na ulici koupit.

Tak jako je v Česku párek v rohlíku oblíbenou svačinkou, kterou si koupíte ve stánku, je v Rumunsku covrig tím, co popadnete do ruky a sníte třeba cestou do práce nebo při čekání na autobus.

Covrigy se prodávají na stáncích v metru anebo v pekárnách, kterých je na každé rušnější ulici v Bukurešti hned několik. U výdejního okénka pekárny si objednáte, s čím byste si covrig přáli, a za chvíli už držíte v ruce papírový sáček s preclíkem, který v ideálním případě před vašima očima vytáhnou přímo z pícky.

Za kus zaplatíte jeden lei, tedy asi šest korun, a můžete se do něj hned zakousnout.

Fast food po rumunsku

Pekárny, kde si můžete koupit právě upečené covrigy, najdete v Bukurešti na každém rohuFoto: Pavel Novák

Slečna Mihaila Ionescuová prodává covrigy na hlavní třídě Bukurešti ústící na náměstí Unirii. Denně jich prodá asi dva tisíce. Nejvíc prý lidé chtějí ty úplně obyčejné, sypané solí. Zájem je ale také o ty s mákem nebo sezamovým semínkem. Mihaila má i kruhové preclíky s čokoládovou náplní nebo s višněmi a jablky.

Zatímco si povídáme, přichází si oblíbené pečivo koupit paní Doina. Na covrigy si pamatuje už z dětství, tedy z doby komunistické vlády Nicolaea Causesca. To se tyto preclíky vyráběly ve tvaru ležaté osmičky. Dnes žije už 15 let ve Spojených státech, ale vždy, když se vrátí do Rumunska, dá si prý alespoň jeden covrig denně.

Připravte si covrigy doma Ze 100 g mouky, 100 ml vlažné vody, 20 g kvasnic, lžíce cukru a špetky soli si připravte kvásek. Pak postupně přidávejte cca 400 g mouky, 200 ml vody a 2 lžičky soli, dokud nevznikne vláčné těsto. To dejte alespoň na půl hodiny na teplé místo kynout. Mezitím si rozehřejte troubu na 200 ˚C a ve větším hrnci přiveďte k varu 3 litry vody se třemi lžičkami jedlé sody. Jakmile těsto zdvojnásobí svůj objem, vypracujte z něj preclíky a ty jeden po druhém povařte po dobu jedné minuty v hrnci s vodou. Jakmile je vyjmete, posypte je podle chuti hrubou solí, sezamovými semínky nebo mákem a dejte hned péct do rozehřáté trouby. Pečte asi 20 minut dozlatova a jezte čerstvé.

„Nikde jinde nechutnají preclíky tak, jako naše covrigy. Jedla jsem je v Americe a už si ani nepamatuji, kolik preclíků jsem tam vyhodila. Zkusila jsem i slavné frankfurtské preclíky, ale ty nemají s těmi našimi nic společného,“ myslí si Doina.

Nejlepší je právě upečený

Pan Karaman prodává covrigy v pekárně nedaleko náměstí UniriiFoto: Pavel Novák

Nejlepší je covrig právě vytažený z pece. Je krásně křupavý, dá se rozlámat, a když se do něj zakousnete, je na povrchu křehký a uvnitř měkký. A tak to má být.

Přesně takový covrig jsem ochutnal u pana Karamana, který mi ho vytáhl přímo z pece v pekárně nedaleko náměstí Unirii. Denně jich prodá asi sedm set. V přípravě prý není žádné tajemství. Těsto se dělá jen z mouky, vody, soli a droždí.

Důležité ale je jíst covrigy čerstvé a neschovávat si je až do druhého dne. To už může být zážitek z jejich konzumace úplně jiný.