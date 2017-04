Šicí stroj do každé domácnosti, radil stát v komunistickém Československu

Výstava Nech šije! Móda na Slovensku 1945–1989Foto: Slovenská národní galerie

Ne každá rodina se před rokem 1989 mohla pochlubit automobilem, v mnoha domácnostech zato tehdy byl šicí stroj a časopisy o módě a šití. O tom, co se nosilo v dobách, kdy obyvatele Československa řídil komunistický režim, je výstava Nech šije! ve Slovenské národní galerii.

Mohlo by se zdát, že móda nemá s politikou příliš společného. Omyl. Výstava Nech šije! představující československou módu z let 1945 až 1989 ale ukazuje, jak se do odívání promítala komunistická ideologie.

Módní deja vu

Po nástupu komunismu byl ideál jasný – pracující žena. A tím také výstava začíná – fotkami budovatelek a skromných jednoduchých oděvů. „Pracovní oděv se v té době stává důležitým tématem vývojových ateliérů,“ potvrzuje kurátorka Viera Kleinová. „Konfekci tvořily až miliony kusů jednoho typu oděvu.“

Z této doby jsou na výstavě k vidění modely, které člověka možná až trochu vyděsí. Na druhou stranu některé naopak překvapí, protože je v podstatě dodnes vídáme na ulici. Třeba plisované sukně, která se dnes opět vrací do módy.

V komunistickém Československu byly módním hitem nemačkavé syntetické materiályFoto: Slovenská národní galerie

Stejně tak jsou tady ale i klasické šedé úbory – beztvaré sukně s jednoduchými blůzami. A zaujal mě i ležérní model tvořený kalhotami, halenkou a završený růžovým šusťákovým kabátkem.

„Mnohé oděvy patrně návštěvníkům způsobují deja vu. Kromě toho, že si je pamatují z vlastního šatníku, se některé opět začínají nosit,“ hodnotí Viera Kleinová.

Hit 60. let – papírové šaty

Sehnat všechny původní kousky nebylo snadné a autorky výstavy se snažily lidi oslovit všemi možnými způsoby. Za jedno ze svých největších vítězství považují originál papírových šatů. Vypadají jako normální krátké letní šaty na ramena. Zblízka je ale zřejmé, že jsou vyrobeny ze zvláštního, neohebného materiálu – z papíru.

„Šaty pocházejí z 60. let a jsou vyrobené z netkané textilie,“ vysvětluje autorka výstavy s tím, že sehnat tento módní výstřelek nebylo vůbec jednoduché.

Domáca práca: Šaty podľa časopisu Burda. 1970. Háčkovanie. SMD, BratislavaFoto: Slovenská národní galerie

Na výstavě jsou k vidění také ukázky z módních přehlídek. I na těch prosakovala potřeba ukázat sílu socialismu. Oblékat se v té době zkrátka nebylo lehké. Na výběr toho bylo málo, inspirací proto mohly být módní časopisy.

Kdo nešije, nosí to, co všichni

Tak vznikl fenomén domácího šití. Ženy si ve velkém šily doma podle vzorů z magazínů. „Stát to podporoval, jak ukazuje třeba reklama z časopisu z konce 40. let, která hlásá: Šicí stroj do každé domácnosti,“ dodává Viera Kleinová.

„Nešlo přitom ani tak o to, snížit rodinný rozpočet, jak dokládá výzkum, který ukázal, že domácí výroba se víc rozvíjela v domácnostech žen s vyšším vzděláním.“

Kromě ukázek domácí práce nebo salónových modelů si může návštěvník na výstavě prohlédnout také módní plakáty a fotografie.

Nejzajímavější jsou ovšem samotné modely. A že žádná móda – ani ta socialistická – není tak úplně mrtvá, se návštěvníci přesvědčí, když mezi nimi objeví alespoň jeden prvek ze svého současného šatníku.

Autor: Pavlína Nečásková