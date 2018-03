Snažím se mít Trumpa rád, chci proniknout do jeho hlavy, říká žádaný imitátor amerického prezidenta

Selfie s prezidentem! Jan Kaliba potkal Donalda Trumpa v prodejně plynových krbů v americkém MarylanduFoto: Jan Kaliba

Fascinace Donaldem Trumpem, ať už pozitivní, nebo negativní, je ve Spojených státech velmi silná. Nebývalý zájem je i o prezidentovy imitátory, kterých se vyrojila spousta. Uplatnění najdou od televizních show přes narozeninové večírky až po firemní akce. Zaměstnance i zákazníky prodejny plynových krbů v Rockville v Marylandu přijel pobavit John Di Domenico, který má v životopise dokonce nominaci na cenu Emmy. Současného šéfa Bílého domu napodobuje už od roku 2004 a loni v Los Angeles vyhrál mezinárodní soutěž Trumpových imitátorů.

Sako s kravatou, blonďatá kštice a nezaměnitelné grimasy, gesta, hlas i slovník. Věrný dvojník Donalda Trumpa prochází prodejnou a ujišťuje se, jestli kupující dostali dobrou nabídku.

Chválí majitele, prý nabízí ty nejlepší plameny, zatímco ostatní prodejci krbů obchodují s falešnými. Baví se u toho zákazníci i samotný John Di Domenico, potící se v přetopeném sále pod těsnou parukou.

Nejtěžší je Trumpův hlas

John Di Domenico aka Donald Trump nemá o práci nouzi. Zvou ho do médií, na večírky i firemní akceFoto: Jan Kaliba

Líčení mu prý zabere asi jednu hodinu, žádného maskéra nemá, takže si make-up a všechno dělá sám.

„Cvičím každý den nebo mám přímo vystoupení. Nejradši jsem jako teď přímo mezi lidmi, ale vystupuju jako Trump taky v show Conana O´Briana. Dělám dabing a poslouchám Trumpovy projevy,“ popisuje svou pracovní náplň.

Trumpův hlas je podle zkušeného imitátora obzvlášť těžké se naučit, protože je velmi komplexní – chraplavý, nosový. Často cedí slova mezi zuby, některá říká nadměrně důrazně.

„Když někoho hrajete, musíte mít svou postavu rád, snáz s ní pak dokážete splynout.“

„Taky v řeči zrychluje a zpomaluje. A pak všechny ty pohyby rukama,“ předvádí názorně.

V hlavě Donalda Trumpa

Sem do prodejny krbů v Rockville nedaleko hlavního města Washingtonu přijel John Di Domenico ještě v rámci smlouvy o reklamě, kterou pro majitele obchodu natáčel a která v televizi šla v nejdražším vysílacím čase – při finále ligy amerického fotbalu.

O nabídky nemá nouzi, patří k nejuznávanějším a nejžádanějším imitátorům Donalda Trumpa a jeho prezidentství mu změnilo život.

„Když někoho hrajete, musíte mít svou postavu rád, snáz s ní pak dokážete splynout. Takže pro mě je důležité mít Donalda Trumpa rád,“ říká John Di Domenico s tím, že k imitování přistupuje jako herec v divadle.

„Umožňuje mi to opravdu se do něj vcítit. Chci proniknout do jeho hlavy, abych nedělal jen lacinou nápodobu, ale abych vždy odpověděl přesně jako on. Pokládám si otázky, co by Trump řekl, jak by to řekl,“ vysvětluje.

Osobní setkání je pro imitátora výhoda

Donald TrumpFoto: CC0 Public domain

Zpětnou vazbu přímo od prezidenta John Di Domenico nemá. Ale kromě toho, že se Trumpovým charakterem profesně zabývá už 14 let, má oproti konkurenci ještě jednu výhodu – než ho začal imitovat, několikrát se s Donaldem Trumpem osobně setkal.

„Účinkoval jsem na oslavě jeho 55. narozenin. Nehrál jsem tam jeho, ale Austina Powerse, fiktivní postavu,“ vysvětluje. O mnoho let dříve se s Trumpem prý také potkal několikrát v jeho hotelu, kde měl sérii komediálních vystoupení.

„Vždycky je dobré osobně potkat toho, koho imitujete. Uvědomíte si věci, které vás jinak nenapadnou. U Donalda Trumpa třeba to, jak je veliký, fyzicky impozantní. Já takový nejsem, musím výšku dohnat vážností a tím, že napodobím jeho styl pohybu či hřmotný hlas,“ dodává.

Přesně tak, jak to na své další štaci předvedl v prodejně plynových krbů, jen dvacet kilometrů od Bílého domu.