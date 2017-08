Stále žijí mezi námi. Kněžky a čarodějky se dodnes scházejí u legendární brány do Avalonu

Vstup do Avalonu na vrchu Tor nad městem GlastonburyFoto: Jaromír Marek

V 11. století by člověk stěží věřil v kněžky, pohanské bohyně a magii. To všechno už je jen v pohádkách nebo v knížkách o Harry Potterovi. Ovšem jen do okamžiku, než se ocitnete v anglickém městečku Glostonbury, na místě mytického Avalonu. Čas tam plyne jinak a nikoho nepřekvapí, že se tam koná zcela vážně míněná konference o bohyních.

Na vrchu Tor, který se zvedá nad městečkem Glostonbury, fouká silný vítr. Korunou kopce je čtyřpatrová kamenná věž. Dokonce i v jejím průchodu je průvan tak silný, že sotva stojím na nohou. „Místní lidé říkají, že právě tady se nachází brána do čarodějného světa – do Avalonu,“ vypráví Petra, která mě městečkem provází.

V Praze pracuje v auditorské firmě, zajímá se o pohanské mýty a sem do Glostonbury přijela na konferenci o bohyních. „Tady se člověk dobije energií. Je to pro mě jiný svět, který mě pomáhá vyvažovat práci v korporátním světě,“ vysvětluje.

Libuše a Vlasta

Nevím, jestli jsou to přednášející nebo kněžky, případně obojí, ale ženy které potkávám v ulicích, vypadají velmi extravagantně. Na hlavách věnečky z květin, na sobě podivné hábity.

Avalon je legendární ostrov zmiňovaný v legendě o králi Artušovi, podle níž je to místo posledního odpočinku bájného krále a jeho ženy. S městem Glastonbury je spojován už od 12. století, kdy zde mniši ze zdejšího opatství údajně objevili zmiňované královské ostatky.

Cheryl maluje obrazy, které nazývá neomytickým uměním. Střídavě žije a tvoří v Kalifornii, Anglii a v Praze. „Toto je kněžna Libuše, tu jsme namalovala v Praze, taky obraz s názvem Cesta do Avalonu a mnoho dalších,“ ukazuje.

„Moje oblíbené hrdinky jsou Libuše a Vlasta, byly to silné ženy. Zejména sem na konferenci o bohyních stoprocentně patří,“ dodává.

Její otec byl Čech, Cheryl se ale narodila a vyrostla v Británii, a jak připouští, před svým příchodem do Česka ani o Libuši ani o Šárce neslyšela.

Čarodějnická škola

Vrch Tor nad městem Glostonbury je podle středověké tradice místem, kde se nacházel legendární ostrov AvalonFoto: Jaromír Marek

Seznámit anglické publikum se slovanskými bohyněmi přijela do Glostonbury Češka Lilia. Je tady skoro jako doma. Před lety ji sem ale přitom přivedla náhoda.

„Objevila jsem tady leták, že chrám pořádá výcvik kněžek. To jsem se poprvé setkala s termínem kněžka. Zaujalo mě to a kurz ve zdejším chrámu jsem absolvovala. A teď jsem kněžka,“ vypráví.

Co to znamená? „Kněžka má nástroje a vědomosti, aby mohla provádět veřejné ceremonie,“ vysvětluje Lilia. „Můžeme se sejít třeba na Vyšehradě, uspořádat obřad a poděkovat třeba za úrodu.“

Absolventka Oxfordu prošla v Glostonbury tříletým kurzem a dnes zasvěcuje kněžky i u nás. V českých zemích jich už je prý víc než stovka.