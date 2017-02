Středověká vesnice se v Anglii dostala do titulků. Na vině je žluté auto místního penzisty

Středověká vesnice Bibury v hrabství Gloucestershire patří k nejmalebnějším v celé Anglii. Malíř a spisovatel William Morris ji kdysi označil za vůbec nejkrásnější. Celoročně tam míří desítky tisíc turistů, kteří tak následují příkladu například i japonského císaře Hirohita. Poklidný život starousedlíků ale nedávno rozčeřil vandalský útok.

Výkladní skříní Bilbury je ulička Arligton Row, kde jsou vedle sebe natěsnané nádherné kamenné domky ze 14. století. Na jejím konci bydlí po levé straně 84letý Peter Maddox, dentista na penzi, který spáchal ten „zločin“, že si koupil žlutý automobil.

Podle mínění mnohých, hlavně turistů, jeho auto tuto nádhernou uličku hyzdí.

Válka o auto

„Můj otec, který tady dělá pošťáka, mi před pár dny přišel říct, že Peterovo auto někdo poničil. Vyryl na kapotu slovo ‚move‘ – ‚zmiz‘, vytloukl skoro všechna okénka a způsobil i další škody,“ popisuje mi místní mladík Josh Halliday.

„Neumím si představit, že by to udělal někdo místní. Bylo podezření na jednoho novináře, který si už v minulosti opakovaně stěžoval, že Peterovo auto brání v nejlepším výhledu na Arlington Row,“ dodává Josh, který v Bibury vede sousedské hlídky. Ty teď dávají pozor, kde se co šustne, a cokoli podezřelého hlásí policii.

Podle Joshe se chudáku Peterovi dostalo velké podpory místních obyvatel, které vandalský útok na auto zubaře na penzi pobouřil.

„Mám pocit, že si někteří návštěvníci neuvědomují, že už máme 21. století.“

„Mám pocit, že si někteří návštěvníci neuvědomují, že už máme 21. století. My tady už vážně nejezdíme na koních a v kočárech! Ta ulička není skanzen, žijí tam lidé,“ rozhořčuje se.

„Vážně nevidím rozdíl v tom, kdyby měl Peter auto zaparkované třeba támhle,“ ukazuje. Peter Maddox se prý dokonce zeptal památkářů, jestli může auto před svým domem parkovat. Podle nich je to v pořádku.

Opravit či neopravit?

S amatérskými fotografy Lynnem a Bobem z Walesu zpoza místní říčky rozebíráme, jestli auto Petera Maddoxe vůbec idylický výhled na středověkou uličku mohlo narušovat.

Lynna díky medializovanému incidentu vlastně napadlo přijet do Bibury fotit. To Bob už tu byl před třiceti lety, kdy tu nebyla ani auta ani turisté, jen řeka plná pstruhů. Oba důchodci znovu opakují, že auto zaparkované před domem Petera Maddoxe není rušivým elementem ani trošičku.

Peter Maddox nechal odhadnout škody na svém žlutém autě a mechanici mu řekli, že to tipují na 6 tisíc liber, což je v přepočtu asi 200 tisíc korun. Penzista teď přemýšlí, jestli mu vůbec stojí za to nechat auto opravit.

Má ale jasno v tom, že pokud si koupí auto nové, nebude mít v žádném případě žlutou barvu. Má totiž vymyšleno, že bude mít barvu světle zelenou.