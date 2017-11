Strekovské víno si svou netradiční chutí získalo obdiv světových sommeliérů. Doma na Slovensku o něj zájem nemají

Víno z jihoslovenského Strekova najdete na nápojových lístcích v Kodani, v Japonsku, ve Vídni nebo třeba v New Yorku. Rozhodně ho ale nenajdete na Slovensku. Tam si totiž myslí, že s vínem nemá nic společného. Co na něm je vlastně netradičního? Vyrábí se postaru.

Když se lidé ve Strekově potkají po podání ruky a po pozdravu prý hned první otázka směřuje k vínu. Téměř u každého domku stojí malá vinice a většina lidí si vyrábí víno pro své potřeby sama. Zsolt Sütő je jedním z mála, kteří se tím zároveň i živí.

Úplně jiný svět

Vystudovaný elektroinženýr se vinařstvím začal zabývat, protože mu bylo líto, že nikde ve slovenských obchodech na strekoveské víno nenarazíte. Rozhodl se to však dělat úplně jinak. Stejně jako kdysi jeho předkové do svého vína nepřidává nic navíc.

červené víno, sklenice vína, láhev vínaFoto: Fotobanka Pixabay

„Bílé víno nefiltruji, takže je zakalené. A poslední dva tři roky experimentuji s tím, že do vína nepřidávám ani síru. A to je úplně jiný svět,“ tvrdí vinař. „Znamená to sice, že ne každý rok máte plné sklepy, ale i to je součástí mojí životní filozofie. Musíme zkrátka připustit ztráty, nebýt chamtiví a nechtít stále víc.“

Vinař na kolenou

Zsolt Sütő teď vlastní 12 hektarů vinohradů. S přicházející zimou to na nich vypadá trochu smutně, žádné víno tu nevidíte. Ale tím spíš si všimnete i odlišností – žádné dráty, víno roste po nízkých kolících. I to je původní historický způsob.

„Chtěl jsem zjistit, jak víno kdysi chutnalo. Tehdy se v celé střední Evropě pěstovalo na takovýchto kolících,“ vysvětluje vinařský experimentátor. „Vinohrad stříháte vlastně na kolenou. I to je možná určitý znak pokory, byť jen symbolický.“

Svět ho chválí, Slovákům nechutná

Původní cíl dostat strekovské víno i do slovenských obchodů se Zsoltu Sütővi nepodařil. Slováci o něm říkali, že víno vyrábět neumí. Netradiční chuť u nich neuspěla.

Zato v zahraničí slaví Zsolt se svým vínem úspěchy. Jeho víno se podává v luxusních michellinských restauracích a sommeliéři oceňují to, že za Strekovským vínem stojí příběh patrný už při prvním ochutnání.

Autor: Pavlína Nečásková