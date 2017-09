Tahle chuť vám změní život, říká o svých avokádových receptech majitelka londýnského bistra

Avokado burger je zdravá varianta klasického burgeruFoto: Jaromír Marek

Avokádo zdomácnělo na českém jídelníčku docela nedávno. Jeho tučná dužnina oříškové chuti pronikla například do pomazánek, ale většinou se jí jen tak. Dokázali byste si ale představit avokádo teplé? Třeba smažené? Přesně takovou lahůdku nabízí jedno bistro v centru Londýna, o zákazníky nouzi nemá.

V kuchyni to praská a syčí, všude se line příjemná vůně. Není to ovšem v Česku dobře známá vůně smažených řízků nebo hranolek, je to vůně smaženého avokáda.

„Děláme avokádový burger nebo rybí karbanátek s avokádem, taky uzená mozzarella v avokádu je vynikající,“ vychvaluje prodávající Latiša svůj sortiment.

Majitelka bistra Melissa je na své recepty pyšnáFoto: Jaromír Marek

„Představ si klasický burger, máš maso a zespoda a shora je houska. My místo ní dáme avokádo. Já osobně mám nejraději rybí burger s avokádem,“ dodává a zkušeným hmatem odděluje velkou lžící avokádo od slupky, až zůstane jen nahé zelené avokádo se žlutým středem.

Věda jménem avokádo

„Slyšeli jsme, že někde v New Yorku je jedna restaurace, která má úspěch s avokádem, a tak jsme to zkusili taky,“ vysvětluje Melissa, šéfkuchařka a autorka většiny avokádových receptů. „Lidé nejsou zvyklí jíst avokádo horké. Je to něco nového, ale každý teď chce jíst zdravě.“

„Kupujeme avokáda dovážená z Peru, jsou měkká a sladká. Je to věda, musí dorazit v pravý čas, je potřeba je správně skladovat. Jednoduché to není. Avokádo nevydrží dlouho čerstvé, snadno se poškodí. Ale zvládli jsme to a jde nám to dobře,“ hodnotí Melissa.

Nejlepší je smažené

Přes víkend, kdy má stánek otevřeno, zpracují až 400 kusů avokáda. Největším hitem jsou avokádové chipsy.

„Avokádo se nakrájí na čtvrtky, obalí v těstíčku z vajec, másla a strouhanky a pak se asi tři minuty smaží. Mají zlatý křupavý obal, ale vevnitř je avokádo měkké a vláčné,“ popisuje autorka receptu, která nakonec prý ještě přidává kapku balzamikového krému.

„Lidé se diví, jak můžeme smažit avokádo? Ale když ho ochutnají, jejich život se změní,“ tvrdí Melissa.

Teď by se měl tedy změnit i můj život – na talíři mám kousky smaženého avokáda. Je pekelně horké. Křupavé na povrchu, měkké uvnitř. Avokádo se změnilo v krém. Je to zajímavé, chutné a ještě k tomu i bezpochyby zdravé.