Také Varšavané mají svůj Central Park. Jmenuje se Las Kabacki a narazíte v něm na běžkaře i divočáky

Běžkování v přírodě si mohou Varšavané dopřávat plnými douškyFoto: Vít Pohanka

Paříž má Bouloňský les, New York zase Central Park a Varšava Las Kabacki. Lesopark na jižním okraji města je oblíbeným místem pro odpočinek a sportování všech generací. Obyvatelé Varšavy za něj vděčí legendárnímu primátorovi Stefanu Starzyńskému.

Primátor Varšavy Stefan Starzyński se do dějin Polska zapsal hlavně tím, jak do poslední chvíle burcoval obyvatele do obrany proti německým jednotkám v roce 1939. jednoho zadluženého hraběte Branického, aby městu prodal tisícihektarový Las Kabacki.

Primátor Starzyński ho vyhradil jako oázu klidu a přírody pro všechny obyvatele, která se nesmí rozparcelovat a zastavět. A kupodivu Las Kabacki odolává tlaku developerů dodnes.

Jen kousek od konečné metra si tak Varšavané můžou nasadit běžky a vyrazit do opravdového lesa, kde můžete potkat nejenom srny a zajíce, ale také divočáky. A přesně takovou lyžovačku si tady pravidelně užívá třeba pan Pavel a jeho žena Malgoša.

Příroda, sport i artézská voda

Civilizací pocuchané nervy si v lese kousek od konečné varšavského metra spolehlivě uklidníteFoto: Vít Pohanka

Pavel odhaduje, že urazili asi deset kilometrů, Malgoša je skromnější. Ale to hlavní je pro ně něco úplně jiného. „Máme tady výjimečnou možnost běhat na běžkách, po lese a po polích, je to opravdu fantastické,“ pochvaluje si Pavel.

„Nejde jen o běhání na lyžích. Je tady hlavně příroda a spousta jiných atrakcí. V létě sem chodíme hrát tenis, jezdit na kole, je tady také bazén a lanový park pro děti,“ vyjmenovává Malgoša. „Jezdí sem lidé z celé Varšavy, nejvíc asi z Ursynova,“ odkazuje na místní čtvrť.

Pan Andrzej s pejskem neurčité rasy sem, podobně jako mnoho jiných důchodců, chodí i teď v zimě hlavně pro vodu. „Vyvěrá tady artézská voda, je lepší než ta z vodovodu. Moc dobrá na pití,“ vysvětluje.

V nedaleké kavárně, která kdysi bývala golfovou klubovnou, je i ve všední den živo a veselo. Chodí sem hlavně důchodci, ale artézská voda je moc nezajímá. „Dávají si hlavně gřanec, svařené pivo. A ohřívají se u krbu,“ usmívá se číšnice Marietta.

Historie na každém kroku

Sportovci, důchodci, děti i maminky na mateřské, všichni si v Lase Kabackém přijdou na svéFoto: Vít Pohanka

Varšavané se tady baví, procházejí, běhají nebo jezdí na kole v místech, která doslova pulsují historií. V jedné části lesa je třeba dodnes dům, kde polští kryptoanalytikové dokázali už před druhou světovou válkou prolomit kód německého šifrovacího stroje enigma.

Později tady cvičila podzemní Zemská armáda a mimo jiné právě tímhle lesem pronikaly její spojky do města a z města za Varšavského povstání.

Lesopark je však spojený s tragickými událostmi. Němci v Lasu Kabackém popravili stovky Varšavanů. V roce 1987 se tady zřítilo dopravní letadlo Il-62 a v jeho troskách zahynulo 183 lidí.

Svým způsobem je to pro Varšavu typické – ať jdete kamkoli, narazíte na připomínky nějaké tragédie, obvykle z dob druhé světové války.

Ale nezdá se, že by se tím místní obyvatelé nechali nějak deptat.