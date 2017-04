Trumpův klub pro horních pět set se proměnil v americký Zimní palác

Branou do Trumpova sídla Mar-a-Lago už projela nejedna celebrita. Teď čeká na světové politikyFoto: Ebyabe, licence CC BY-SA 3.0

Někdo tráví víkendy na kole, jiný v lese, někdo doma nebo na chalupě. Americký prezident Donald Trump tráví víkendy na Floridě, ve svém sídle Mar-a-Lago. Přezdívá mu „Zimní Bílý dům“, i když ve Washingtonu teď už vládne téměř letní počasí.

Slunce, oceán, poklidná atmosféra a samozřejmě palmy, podle kterých se Palm Beach jmenuje. Desetitisícové přímořské letovisko patří ve Spojených státech bezesporu k místům s největší koncentrací milionářů a pravidelně se umisťuje na čele žebříčků nejpříjemnějších měst k životu v USA. Pokud dáte na luxus, je to vaše destinace.

Velkorysé sídlo Mar-a-Lago tu pod palmami vyrostlo ve dvacátých letech 20. století, paradoxně se záměrem udělat z něj odpočinkové sídlo amerických prezidentů a zahraničních státníků.

Plán jeho zakladatelky, královny společenských salónů Marjorie Merriweather-Postové ale neuspěl. Sídlo sice odkázala národu, prezidenti ale o rekreaci neměli zájem a usedlost s více než 120 pokoji se vrátila do rodinného vlastnictví. V polovině 80. let ji odkoupil Donald Trump a proměnil sídlo na privátní klub.

Klub pro horních pět set

Jen kousek od rezidence, momentálně přísně kontrolované tajnou službou, potkávám místní obyvatelku s psíkem na vodítku. Prozrazuje mi, že patří mezi členy klubu Mar-a-Lago, což je kroužek omezený na pouhých 500 lidí, kteří jsou ochotní za přijetí zaplatit 200 tisíc dolarů plus dalších 14 tisíc jako každoroční poplatky.

„Je to společenský klub, jeho součástí je i plážový klub na pobřeží oceánu. Ale nezapomínejte na to, že Mar-a-Lago se využívá jako místo pro pořádání oficiálních akcí, plesů, slavností,“ zdůrazňuje obyvatelka Palm Beach, která chce zůstat v anonymitě.

Palm Beach je od loňského roku díky Donaldu Trumpovi v centru zájmu médiíFoto: Lenka Kabrhelová

„Minulý týden jsem tam byla na slavnosti symfonického orchestru. Je to velmi krásné a elegantní místo a vždycky se tam těším,“ dodává.

Město, ve kterém žije čtyřicet let, je podle ní na celebrity zvyklé. Jen v Mar-a-Lagu se jich na návštěvě vystřídaly spousty – od Michaela Jacksona přes Celine Dion až po miss, finančníky nebo členy high society.

Víkendový prezident

Jenomže prezidentské návštěvy, i když je to stále stejný Donald Trump, toho obnášejí mnohem více.

Alexander Jackson pracuje v jedné z místních restaurací. Zvýšená bezpečnostní opatření a omezení v dopravě podle něj zasahují do běžného života lidí a mnohým se zajídají. Náklady navíc jdou z kapes daňových poplatníků.

A návštěv pravděpodobně bude víc. V Palm Beach Donald Trump tráví už osmý víkend od své lednové inaugurace. Poklid přímořského letoviska láká natolik, že zapomněl i na to, jak se před volbami podivoval, co za prezidenta by chtělo opouštět Bílý dům.