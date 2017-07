Turínské plátno může být pravé, tvrdí italští vědci. Kdo pochybuje, stejně neuvěří, myslí si místní

Turínské plátno si jezdí do katedrály Jana Křtitele v Turíně prohlédnout věřící i turisté z celého světaFoto: Jan Šmíd

Italské město Turín se stalo tento týden středem pozornosti snad celého, a to nejen křesťanského světa. Výzkumy italských vědců totiž potvrdily, že plátno, do kterého bylo údajně zabaleno tělo Ježíše Krista, obsahuje nanočástice odpovídající následkům krutého mučení, takže by opravdu mohlo být pravé. Vezmou turisté Turín díky tomuto novému poznatku útokem?

Katedrále Jana Křtitele se v Turíně někdy také říká Duomo a nejvíce lidí tu bývá samozřejmě při nedělní mši. Ovšem i ve všední dny míří do katedrály zástupy turistů, ale také obyvatel Turína.

Plátno, do kterého měl být údajně zabalen Ježíš Kristus, se nachází v zadní části katedrály. Textilie dlouhá čtyři a půl metru je ovšem přikrytá jakýmsi přehozem, takže si ji návštěvníci prohlédnout nemohou. Pro veřejnost se odkrývá přibližně jednou za pět let.

Každý může věřit, čemu chce

V době, kdy je Turínské plátno odkryto pro veřejnost, ho zhlédne na dva a půl milionů lidí z celého světaFoto: Jan Šmíd

Na plátně je otisk, který vypadá trochu jako fotografický negativ, a také ohraničené skvrny zaschlé krve. Vědci z celého světa plátno mnohokrát analyzovali, vždy bez jednoznačného závěru. Katolická církev ale tvrdí, že do plátna bylo opravdu zabaleno tělo Ježíše Krista poté, co jej z kříže sňali Josef z Arimatie a Nikodém.

Ienni, který působí v katedrále už deset let a pomáhá turistům se orientovat, si myslí, že pravdu se asi nikdy nedozvíme. Plátno je opravdu hodně staré a přes veškeré technické možnosti, které má dnes věda k dispozici, není možné jeho pravost se stoprocentní jistotou ověřit.

Podle Ienniho to ale není důležité. Ti, kdo pochybují, budou pochybovat stále. A ti, kdo věří, že se opravdu jedná o plátno Ježíše Krista, si svou víru uchovají. Už jen to, že se lidé přijdou na plátno podívat, chvíli u něj postojí a popřemýšlejí, podle Ienniho úplně stačí. Každý si přece může věřit, čemu chce.

Turistický hit sezóny?

Stane se Turín po objevu vědců z Bari, kteří potvrdili, že ten, komu krev patřila, prožíval skutečně kruté chvíle, turistickým městem Evropy letošního léta? Ienni si to nemyslí. Podle něj se bude na tajemnou textilii – tedy přesněji řečeno na to, co ji zakrývá – chodit dívat přibližně stejný počet lidí jako dosud.

Změna nastane v momentě, kdy bude plátno zase za nějakou dobu odhaleno. Když se tak stalo naposledy, přišlo či přijelo se na něj podívat na dva a půl milionů lidí z celého světa. Podle Ianniho bude těch lidí po letošním objevu ještě mnohem více.