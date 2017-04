Turisté obdivují památky z trabantu. Trabi safari je hitem Berlína

Michael Nitsche za volantem jednoho ze svých trabantůFoto: Pavel Polák

Berlín křižují desítky trabantů s typickou plastovou karoserií, ve kterých se tísní turisté a rozhlížejí se po nejznámějších pamětihodnostech. Pro tuto novou zážitkovou turistiku vymysleli přiléhavé jméno – Trabi-Safari

Na začátek jsem si potřeboval ujasnit pár technických otázek. Předně, jak se pozná, že motor trabantu dobře běží. Odpověď je stručná: Pozná se to podle toho, že vůbec běží. Už to samo o sobě je pro řidiče trabantu dobrá zpráva.

Jednoduchost dovedená do krajnosti

Michael Nitsche sedí za volantem 25 možná 30 let starého trabantu. Na každý pád je to veterán. Oldtimer. Je to kombík v barvě béžová champagne. Nikde žádný rezavý flek, karoserie z pověstného duroplastu vzdoruje korozi. Interiér vozu zase vzdoruje inovacím.

„Moc tam toho není: sytič, topení na teplý a studený vzduch, blinkr, jedno tlačítko na stěrače a jedno na světlo, řadicí páka vedle volantu. A to je asi tak všechno,“ popisuje Michael interiér, který se prakticky za celých padesát let neměnil.

„Trabant je kultovní. Lidé ho tak vnímají. Je to východoněmecký relikt, na který se vzpomíná s jistou nostalgií. I na Západě jsou lidé, pro které je trabant boží,“ tvrdí Michael Nitsche, který se před více než deseti lety rozhodl toho využít a začal budovat svůj trabantí vozový park, aby mohl vozit turisty po Berlíně. Napadlo ho to u piva.

Za retro se platí

První trabanty se začaly vyrábět už v roce 1957Foto: Pavel Polák

Dnes provozuje 45 vozů a to je dost velké jmění. Trabant totiž není vůbec levný. „Najít provozuschopný a zachovalý trabant je dost těžké. A když ho najdete, tak za něj zaplatíte čtyři až pět tisíc eur,“ říká. V přepočtu na koruny to je přibližně sto až sto čtyřicet tisíc.

O projížďky v dvoutaktovém rytmu centrem Berlína je mezi turisty zájem, a tak trabanty Michael Nitsche shání pořád. O víkendech sveze ročně dobré čtyři tisíce turistů. A že přitom v trabantu také najede pár tisíc kilometrů, se rozumí samo sebou.

Sám ovšem trabantem nejezdí. „Jsem v něm tak často, že mi to docela stačí. Je pak docela příjemné svézt se na delší vzdálenost v dobře vypolstrovaném a rádiem vybaveném autě,“ přiznává podnikatel. Po půlhodině strávené v trabantu musím říct, že mu docela rozumím.