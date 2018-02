V bratislavské pizzerii dávají jídlo „na sekeru“. Nechceme nic vyhazovat, raději pomáháme, říká majitel

Nikdo by neměl zůstat hladový, to je heslo pizzerie Milaima Ferratiho

Asi každý si občas zapomene peněženku a dostane se pak kvůli tomu do nepříjemností. Třeba když má hlad a rád by si koupil něco k jídlu. Pokud je zrovna v Bratislavě, může zamířit do pizzerie na náměstí Svobody. Tam totiž takovým situacím velmi dobře rozumí a jídlo zákazníkům dají i bez peněz. A pak už je jen na nich, jestli se někdy vrátí a dlužnou částku zaplatí.

Majitel restaurace se jmenuje Milaim Ferrati a pochází z Makedonie. Na jídelním lístku jeho podniku je třeba gyros, pizza nebo i slovenská jídla, ale pozor není to vše zadarmo. Jde o to, že když u sebe nemáte peníze, můžete zaplatit jindy – zítra, za měsíc nebo za půl roku.

Stejně jako doma v Makedonii

„Vaříme polední menu, někdy prodáme všechno, ale někdy jídlo zbyde. Nechceme jídlo vyhazovat, a tak nás napadlo, že můžeme pomoci někomu, kdo na jídlo nemá,“ přibližuje majitel pizzerie, jak myšlenka vznikla.

Těm, kdo nemají peníze dlouhodobě, pan Ferrati jídlo neodpírá. Restaurace se nachází na rozlehlém náměstí Svobody, kde se v létě často shromažďují lidé bez domova. Vědí, že pan Ferrati na ně myslí.

Pizzerie Antalya v centru Bratislavy myslí i na potřebnéFoto: Pavlína Nečásková

Majitel pizzerie tvrdí, že už zná všechny bezdomovce z okolí, stejně jako lidi, kteří poblíž pracují a občas si k němu zaskočí pro oběd bez peněženky. Podobně to totiž prý funguje i v makedonské vesnici, odkud Milaim Ferrati pochází.

Peníze předem nepřijímáme

Dlužné zákazníky si nikam nezapisuje. Věří, že když budou chtít, objeví se. A tak to také je. Jednou se prý objevil zákazník po půl roce s tím, že mu dluží sedm eur. Někteří chtějí dokonce předplatit jídlo pro jiné, na to ale majitel restaurace nechce přistoupit.

„Potom už bychom nepomáhali my, ale oni. Říkám jim, že pokud chtějí pomáhat, ať přivedou s sebou bezdomovce a zaplatí za něj,“ vysvětluje restauratér.

A ještě jedno pravidlo tady platí – na dluh ani zdarma nedostane nikdo, kdo přijde opilý. Ti, co mají na to koupit si alkohol, by měli podle pana Ferratiho mít dost peněz i na jídlo.

Autor: Pavlína Nečásková