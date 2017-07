V Idahu narazíte spíš na medvěda než na člověka. Řídce osídlený stát je rájem milovníků přírody

Uchvacující scenérie v divoké přírodě státu IdahoFoto: Fotobanka Pixabay

Yellowstone, Yosemity, Zion, Rockies – kdo by neznal jména nejznámějších amerických národních parků. Každý rok do nich přijíždějí miliony turistů ze Spojených států i zahraničí, seznámit se s neporušenou přírodou, unikátními rostlinami, ohroženými zvířaty či geologickými divy. Tohle vše ovšem ve Spojených státech můžete najít i mimo národní park.

Vysoké hory, hluboké lesy, divoká zvěř, řeky jako stvořené ke sjíždění i lovu ryb, a pokud by vám byla zima, prakticky za domem horký pramen na ohřátí. Takovou kombinaci není úplně jednoduché najít.

Stát Idaho na severozápadě Spojených států splňuje požadavky i těch nejpřísnějších outdoorových nadšenců, jak mi potvrzuje ranger a biolog Michael Feiger z Národního lesa Boise.

Idaho je podle něj specifické v tom, že velkou část půdy vlastní federální vláda. To znamená obrovské prostory přístupné veřejnosti, která se tak může v divoké přírodě rekreovat prakticky zdarma.

Divoký ráj pro všechny

Tak například jen kousek od silnice, která vede z hlavního města Boise do útrob hor a lesů, dovádějí děti i dospělí v horkých pramenech, které napájejí ledovou horskou říčku.

Podobných pokladů je tu celá řada. A když znáte místní, můžete mít některé z utajených lázní jen a jen pro sebe. Idaho je sedmý nejřidčeji osídlený americký stát. Na některých místech je tu jednoduší narazit na medvěda spíš než na člověka.

Když se k tomu všemu připočte rozmanitost zdejší přírody, rázem je jasné, proč se Idahu přezdívá „drahokam“.

Gejzír Soda Springs ve státě IdahoFoto: Fotobanka Pixabay

Stát, který až do příchodu Evropanů patřil výhradně původním kmenům, má severské klima i poušť, vysoké štíty a alpinské louky i borové lesy, řeky, jezera, horké prameny. A divočina je tu plná zvěře – od medvědů přes vlky, losy až po lososy, kteří sem za třením putují z oceánu víc než tisíc kilometrů.

Fascinující rybí hrdinové

Novinář Rocky Barker pozoroval tenhle div přírody několikrát. Psaní o zdejší divočině se věnuje přes dvě desítky let a jak říká, nepřestává ho fascinovat i naplňovat pokorou.

„Lososi z jezera Redfish Lake, které je ve dvou tisících metrech nadmořské výšky, plavou 900 mil, tedy skoro 1500 kilometrů po proudu řek, skrze osm různých přehrad až do oceánu,“ vypočítává novinář.

„Tam žijí od jednoho do tří let, a pak se vydají na cestu zpátky proti proudu, znovu přes těch osm přehrad až do jezera, aby se tam mohli třít, rozmnožit se a po vyčerpávající cestě nakonec i zemřít a uzavřít tak životní koloběh,“ popisuje Rocky Barker úžasný div přírody, který vede ryby z oceánu až do vysočin.

Křehká rovnováha

Rocky Barker sledoval zblízka populaci lososů i úsilí o záchranu dalších ohrožených zvířat, jako jsou vlci, sokoli či medvědi grizzlyové. A také často složité hledání rovnováhy mezi ochranou přírody a využíváním jejích zdrojů k ekonomickým příležitostem, lovu, rybaření i turistice.

Balanc je to podle něj nelehký. Možnost žít tak blízko v úctě a obdivu k divoké přírodě ale za to úsilí rozhodně stojí.