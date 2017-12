V nejstarší pařížské kryté tržnici nakupovali už Racine nebo Molière. Funguje dodnes

Pierre Corneille, Jean Racine nebo Molière. Ti všichni mohli nakupovat na nejstarším krytém trhu v Paříži. Tržiště vzniklo na začátku 17. století a Francouzi tam nakupují dodnes.

Před samotným vstupem do prostranství trhu je velká, asi čtyři metry vysoká kovová brána a nad ní červený nápis Marché des Enfants Rouges. Je asi půl desáté ráno a na trhu je poměrně klid.

„Všechno, co tady prodávám, je bio, ať už je to ovoce, nebo zelenina,“ chlubí se mi prodejce Kevin, který prý na tomhle místě nabízí své zboží už dvacet let „Zná nás spousta lidí, protože naše výrobky jsou kvalitní.“

Pod nálepkou bio se podle něj prodává spousta věcí, v jeho stánku prý ale najdeme jen prvotřídní zboží! „Prodáváme například fenykl, brokolici, ředkev, pórek. Prostě všechno, co je potřeba na dobrou polévku. A máme taky nejlepší hroznové víno na světě,“ ukazuje mi, co všechno má na pultu.

Mořský ďas by mohl zákazníky vyděsit

Za kvalitu ručím, říká o svém ovoci a zelenině prodejce KevinFoto: Martin Balucha

Jen přes uličku je stánek s rybami a u něj tři chlapíci v zástěrách. Ze začátku nechce žádný z nich mluvit na mikrofon. Až když jim řeknu, že jsem z Česka, podaří se mi obměkčit vousatého prodejce Francka.

Bere mě na obhlídku stánku a postupně mi ukazuje kraby, mušle a ryby. Na pultech přede mnou jsou v ledu vyskládaní lososi, pstruzi, ale taky druhy ryb, které vůbec neznám.

„Tohle je mořský ďas. Nikdy ho nevystavujeme s hlavou, protože je opravdu ošklivá,“ směje se Franck, který se na rozdíl ode mne nijak nepodivuje nad tím, že na trhu moc lidí nenakupuje.

„Během pracovního týdne sem moc lidí nechodí, zato o víkendu je tu narváno po celý den,“ dodává.

Trh U Červených dětí

V uličkách mezi stánky se ale přeci jen pár zákazníků prochází. Potkávám třeba Sylvaina, staršího pána s košíkem, který si na trh přišel pro pečivo, rybu a možná prý i pro nějaké těstoviny. Bydlí nedaleko, a tak toho o tržišti ví docela dost.

Stánek s marockým občerstvením v tržnici nemineteFoto: Martin Balucha

„Historie trhu sahá až ke konci středověku. Za ta léta se ale hodně změnil. Zhruba před 40 lety hrozilo, že ho zbourají. V té době pařížskou radnici vedla pravice, která tady chtěla postavit parkoviště. Místní obyvatelé proti tomu ale protestovali. Pak se změnilo vedení radnice a trh se přestavěl,“ vypráví.

Právník Sylvain ví i to, že trh vznikl za vlády Ludvíka XIII. a svůj název Les Enfants Rouge, tedy trh U Červených dětí, získal po nedalekém sirotčinci. V něm děti nosily červené šaty na znamení křesťanské charity.

Se Sylvainem si povídám blízko marockého stánku, a tak k nám doléhá nejen arabština, ale i orientální vůně. „Připravujeme tady třeba kuskus, pastillu a taky tažín. Prostě všechno možné z marocké kuchyně,“ představuje mi svoji nabídku šéfkuchař.

Právě tu připravují mátový čaj a kolem to krásně voní po čerstvě nasekaných bylinkách.

