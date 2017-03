V Rusku vyvrcholila tradiční masopustní veselice – maslenica. Patří k ní stejně jako u nás maškary i nejrůznější dobroty

K oslavám maslenice patří průvod maškarFoto: Martin Dorazín

Zápasy na seně, průvody maškar a hromada jídla – to všechno patří k ruské maslenici, obdobě našeho masopustu. Její tradice sahá asi tisíc let do minulosti. Máslenica měla různé podoby a dnes patří mezi nejoblíbenější lidové svátky na přelomu zimy a jara.

Blíží se ke mně masopustní maškara a už zdálky cinká zvonky. Člověk převlečený za medvěda se jmenuje Dmitrij.

Medvěd a gusle

„Tradiční zábavou je průvod s medvědem, koněm nebo kozou po městě,“ vysvětluje mi ochotně. „Já představuji zbloudilého poutníka a oblékl jsem si na sebe kůži medvěda nebo spíš yetiho, který žije v našich severních lesích. Poutník přišel do města a nemůže se s tím srovnat, ale to se brzy poddá.“

Čtěte také: Originální slovinský masopust usiluje o zápis na seznam UNESCO. Potírá všechno zlé a vyhání zimu

Dmitrij nejenže ze sebe dokáže udělat medvěda a zahrát na starý ruský strunný nástroj – gusle, ale má také důkladnou teoretickou průpravu. Maslenica podle něj není původně pohanským svátkem, ačkoli si to mnozí dodnes myslí.

Dmitrij v převleku medvěda předvádí hru na gusleFoto: Martin Dorazín

„Neexistují žádná historická svědectví, že se maslenica u nás slavila do příchodu křesťanství,“ tvrdí. „Lidé si ji spojují se začátkem jara, ale dřív – podle starého kalendáře – to býval ryze zimní svátek, který přecházel padesátidennímu velikonočnímu půstu. Typickou zábavou bylo dobývání sněžné hory nebo sjíždění z hůrky na kusech ledu.“

Bliny s marmeládou, nebo s kaviárem?

K svátku maslenice patří bliny, tedy lívance. Na moskevském výstavišti jich nabízejí přes čtyřicet druhů. Ty nejlepší jsem ochutnal u paní Oksany.

„Blinčiky smažím podle babiččina receptu – se sýrem, s tvarohem, se šunkou nebo masem. A dodávám ještě různou listovou zeleninu,“ popisuje Oksana. „Sladké lívance namažu marmeládou, medem nebo kondenzovaným mlékem. A ty nejdražší jsou s kaviárem.“

Polevy nebo náplně ale nejsou podle paní Oksany to nejdůležitější: „Hlavní je dobrá nálada, bez ní se bliny nepovedou. Musíte jít spát s dobrou náladou a probudíte se s pocitem, že všechno bude dobré.“

Čtěte také: Základem ruské kuchyně je polévka, obvykle hustá a výživná. Všem kralují boršč a soljanka

České místo

A kdo se přejedl sladkého, může si zajít ke stánku s názvem České místo, kde, jak mi říká Alexandr, mají české klobásy. Nejsou přivezené z Česka, vyrobili je v Moskvě, ale podle české technologie. Dostanete tady také trdelník a gulášovou polévku v bochníku chleba.

Čtěte také: Rusy začínají okouzlovat jejich staré zvyky

Svátky maslenice vyvrcholili v neděli, po nich následuje období tradičního předvelikonočního půstu.