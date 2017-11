Vánoce každý den? Andy alias Mr. Xmas je v Británii díky své mánii mediální hvězdou

Andy Park miluje vánoční poselství britské královny, pouští si je každý denFoto: Jaromír Marek

Do Vánoc sice zbývá ještě dost času, ale ve Spojeném království už jsou přípravy na svátky v plném proudu. Ve slavnostním je už i londýnská Oxford Street či neméně slavná Covent Garden. Přinejmenším jednoho muže se předvánoční shon ale vůbec netýká. Andy Park miluje Vánoce, a tak je slaví každý den v roce už 24 let. Před koncem roku se stává žádanou celebritou a dostat se do jeho diáře není vůbec jednoduché.

Přes zatažené záclony svítí slunce až do pokoje. Před sebou máme stolek plný vánočního cukroví. Sedíme před televizí a sledujeme vánoční projev královny.

„Mám nahraná všechna vánoční poselství za posledních 24 let. Vždycky si jedno vyberu. Viděl jsem je už mnohokrát, ale pokaždé se mi zdají být lepší a lepší. Vždycky se těším na závěr, kdy královna řekne: ‚Bůh vám všem žehnej. Přeji krásné Vánoce.‘ To je báječné,“ směje se hostitel.

Má na sobě svetr se soby a na hlavě červenou santovskou čepici. Jídelna i obývací pokoj vypadají jako obchod s vánočními ozdobami.

Sám sobě Santou

Andy Park je profesí opravář elektrických spotřebičů. Vánoce slaví každý den. Blížící se předvánoční shon se jej proto netýká.

„Pokud jde o mě, já mám Vánoce každý den. I dnes. A až přijde 25. prosinec? Rozdíl bude jen v tom, že nebudu slavit sám, přijdou přátelé a sousedi,“ říká. „Vědí, že mám pořád vánoční cukroví. Další den se zase všechno vrátí do starých kolejí. Já budu mít zase Vánoce a oni ne.“

K Vánocům patří dárky a pod Andyho umělým stromkem – čerstvý stromek by prý po většinu roku obtížně sháněl – je opravdu několik balíčků.

„Balil jsem je já sám, ale zapomněl jsem, co v kterém balíčku je. Myslím, že tranzistorové rádio, povlak na polštář. Možná i zlatý náhrdelník…? Ne, to ne?“ směje se.

Profese: Pan Vánoce

Vánočně ozdobený krb i cukroví k anglosaským Vánocům neodmyslitelně patříFoto: Jaromír Marek

Andy Park alias Mr. Xmas může působit jako podivín, je to ale muž, který má rozhodně všech pět pohromadě. Brzy poté, co propadl své vánoční mánii, jej objevila místní média, pak ta celostátní a nakonec svět.

V jeho obývacím pokoji si podávají dveře televizní štáby a vánoční ranní show vysílají britské televize rovnou z jeho domu. Natočil několik vánočních hitů a z elektrikáře v zapadlém maloměstě se stala celebrita, se kterou se fotografují známé osobnosti, včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira.

Je to opravdu jen posedlost vánoční atmosférou nebo touha po slávě? Andy tvrdí, že ne. I když jede na dovolenou do Řecka nebo na Kypr, všude prý s sebou bere královnin projev a trvá na tom, aby mu v hotelu připravili vánoční večeři. Jinak to podle něj nejde.

„Lidé si myslí, že jsem blázen, ale já si užiju každou minutu,“ tvrdí Andy Park, který za ta léta spořádal 9,5 tisíce krocanů a metráky vánočního cukroví.