Vánoční trhy v Budapešti patří mezi nejkrásnější v Evropě. Nabízí předražené klobásy, ale i polibek anděla

Vánoční trhy v BudapeštiFoto: Fotobanka Pixabay

V maďarské metropoli si každoročně můžete během adventu poslechnout vánoční koncerty, ochutnat místní speciality, a dokonce potkat i Mikuláše. Stejně jako v Praze jsou plné turistů, ale narazíte tu i na Maďary z venkova, kteří mají cestu do vánočně vyzdobené metropole jako každoroční tradici.

Na okraji náměstí v centru města stojí kovářská dílna, ve které se činí mistr Gyula Pajer z cechu maďarských kovářů. Udržuje tradici svého cechu a objíždí trhy doma i ve světě. Teď právě kove podkovičky pro ty, kdo mají chuť zkusit své štěstí.

„Lidé by chtěli mít štěstí, ale málokdy pro to něco udělají,“ říká kovář a evidentně naráží na to, že malé podkovičky, které tvaruje z rozžhaveného železa, se prodávají jen málo. A tak si nechávám také jednu ukout.

Dominantou vánoční Budapešti je bazilika svatého ŠtěpánaFoto: Fotobanka Pxhere

A štěstí na sebe nenechá dlouho čekat – lidé na náměstí se zdají být otevřenější, nezakrývají si tvář před mým mikrofonem, jak to v poslední době často dělají. Jedna z nakupujících se těší z vánoční nálady na trzích, prý sem chodí s kamarádkami každý den, protože pracují nedaleko.

To starší pán s manželkou jezdí do Budapešti na trhy každý rok z venkova. Obdivují množství cizinců a mají radost, že Maďary tolik chválí.

Předražené okurky a finský Mikuláš

Dojem ovšem trochu kazí prodejci. Muž středního věku mi ukazuje sošku andělíčka, který na trhu stojí 2400 forintů, zatímco v běžném obchodě je k dostání za 500 forintů. „Všechno je tu jen pro turisty,“ posteskne si.

Drahé je tu opravdu všecko – okurky, klobásy, pečená kolena, maďarské zelí i perkelt podávaný v kulatém chlebu. No a nesmím zapomenout na husí stehna a svařené víno, ze kterého se síla, zdá se, poněkud vypařila.

Na jevišti se má objevit pravý finský Mikuláš – Joulupukki – a skupinka dětí už tu pro něho nacvičuje písničku. A poté, co skutečně přijde, je tento kout náměstí vzhůru nohama. Děti podávají dědečkovi svoje dary a on jim za ně s vědeckým finským přízvukem děkuje

Halleluja! Antonio Banderas

Flash mob – skupina lidí, která se zorganizuje na internetu, následně se setká na veřejném místě, vykoná něco bizarního či neobvyklého (např. zatančí nacvičenou choreografii) a poté se opět rozptýlí.

Přesouvám se k bazilice, která je od náměstí co by kamenem dohodil. V rámci takzvaného flash mobu se tu sešlo pár známých maďarských zpěváků. Procházejí se davem a do mikrofonu zpívají vánoční hit Halleluja.

A pak je tu také Antonio Banderas, který na sociální síti oznamuje městu a světu, že je právě v Budapešti na vánočních trzích. Je tu kvůli natáčení, a tak ho do Vánoc můžete potkat dokonce i osobně.

Polibek anděla

Ve stánku kousek odsud zachraňuje renomé svařeného vína, hlavního artiklu vánočních trhů, andělíček. Kromě kaštanového vína má v nabídce i „andělský“ nebo „čertův polibek“.

Ochutnejme nejprve tmavší nápoj – tři deci červeného vína, mandlový sirup, pomeranč a dva centilitry rumu. A co obsahuje Polibek anděla? Tři deci bílého vína, vanilkový sirup, citrón a dva centilitry rumu.

Budapešťské cent-rum se tedy vyznačuje tím, že se tu můžete líbat s čertem i s andělem. Byl by v tom čert, abychom se necítili jako s anděly v nebi…