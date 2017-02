Velkolepý dopravní projekt roste nepozorovaně Londýňanům přímo pod nosem. Centrum města protne nová železnice

Při stavbě nové železnice vzniká v Londýně na 42 kilometrů nových tunelůFoto: Jiří Hošek

Mnohamiliardový projekt dopravní infrastruktury, který dodržuje rozpočet a nemá zpoždění. Světe div se, nejde o žádné sci-fi. Železnice Crossrail má přesně tyto parametry – 118 kilometrů délky, skoro 42 kilometry nových tunelů a 200 milionů přepravených pasažérů ročně. Nová linka nesoucí jméno současné panovnice Alžběty II. na konci příštího roku spojí město Reading západně od Londýna se Shenfieldem na východě.

„Abychom byli féroví, tohle je co do rozměrů mnohem větší projekt, než do jakého se v samých začátcích směli pustit lidé, kteří stavěli londýnské metro,“ říká stavbyvedoucí monumentálního díla na Bond Street Matthew Carden.

„Je to ale posun i proti poslední lince metra Jubilee. Její zastávky jsou co do velikosti proti Crossrailu asi tří čtvrtinové. Central Line, která protíná centrum města, je asi poloviční.“

Matthewa mimo jiné fascinuje, jak malý zásah do životů Londýňanů náročná stavba představuje. Přitom se často pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nová železnice Crossrail v Londýně Nové stanice na Elizabeth Line jsou ve srovnání se stávajícími linkami londýnského metra velkolepé. Vstupní haly i nástupiště jsou nesrovnatelně prostornější. Linka povede z města Reading západně od Londýna a její celková délka bude 118 kilometrů, z toho 41,6 km tvoří nově proražené tunely. Rozpočet projektu je 14,8 miliardy liber a zatím jej nebylo třeba navyšovat. Stejně tak se daří dodržovat i časový harmonogram stavby. Ročně má Crossrail přepravit 200 milionů cestujících a zvýšit tak železniční obslužnost v Londýně o 10 procent. Město má dnes 8,6 milionu obyvatel. V roce 2030 jich ale bude už 10 milionů. Díky Crossrailu se dalších 1,5 milionu lidí dostane během 45 minut pohodlně do centra Londýna.

Kostlivci v tunelu

V londýnském podzemí je stejně těsno, jako na povrchu britské metropole. Na Tottenham Court Road se razící štít, který jedna německá firma zkonstruovala na míru pro potřeby Crossrailu, prokousal půdou jen 30 centimetrů od stávajícího tunelu metra Northern Line!

Projektový manažer nové linky Matt Houston zmiňuje i další nástrahy: „Na stanici Liverpool Street jsme odkryli hodně archeologických nálezů, například pohřebiště z období morové rány. Na kolegy se tam doslova vysypaly kostry.“

Fascinující je už to, že v samém srdci Londýna takto velkolepá stavba v podstatě nepřekáží. I tisíce tun zeminy se odvážely většinou pod zemíFoto: Jiří Hošek

Objev znamenal zdržení na několik měsíců. Podobně museli stavaři počítat s rizikem v podobě nevybuchlé munice. „Prošli jsme detailně dobové záznamy o tom, kam za války německé bomby skutečně dopadly,“ doplňuje Matt Houston.

Myslíme na budoucnost

Plánování, kudy nová linka přesně povede, muselo vzít v potaz stovky faktorů. Důležitá byla třeba struktura podloží, která je pro ražbu tunelu mnohem příznivější na severním břehu Temže.

Mluvčí Crossrailu Nick Mann připomíná, že se Londýn, který má dnes 8,6 milionu obyvatel, stále rozrůstá a to klade na dopravu nové nároky.

„V roce 2030 už bude Londýňanů asi 10 milionů. Musíme dál investovat do systému veřejné dopravy, abychom takové množství lidí přepravili co nejrychleji z bodu A do bodu B. Nová Elizabeth Line zvýší železniční kapacitu v centru Londýna asi o 10 procent,“ upřesňuje na závěr.