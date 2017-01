VIDEO: Na Slovensku spojili folklór s aerobikem a vzniklo folky-polky

Mezi účastníky kurzů folky-polky dominují ženy, ale cvičení baví i mužeFoto: Slovenský ľudový umelecký kolektív

Někdo rád tančí, někdo radši posiluje. Někdo má radši modernu a jiný zase klasiku. A pro ty, co se nemůžou rozhodnout, se dá spojit všechno dohromady.

Na první pohled to vypadá jako běžná hodina aerobiku. Lidé mají na sobě legíny, kraťasy, volná trika nebo tílka a na nohách sportovní sálovou obuv. I rozcvička vypadá normálně.

Ale jak naznačuje hudba, která zní v pozadí, nepůjde o běžnou lekci oblíbeného cvičení. A když cvičitel zařazuje prvky jako ruce v bok nebo netradiční poskoky, je jasné, že jde o folky-polky.

Tanec jako vrcholový sport

Cviky předvádí Stanislav Marišler, taneční pedagog, choreograf a umělecký vedoucí Slovenského lidového uměleckého kolektivu, který folky-polky vymyslel.

„Uvědomil jsem si, že lidový tanec zahrnuje mnoho pohybů, které jsou často i fyzicky náročné. Říkáme jim skočné motivy. Každý, kdo tancoval lidový tanec, ví, že trénink si nezadá s vrcholovým sportem. A tak stačilo jen najít dostatečnou zásobu kroků,“ vysvětluje, jak vznikl nápad na propojení lidového tance a fitness cvičení.

Lidé běhají dokola okolo tělocvičny a Stanislav Marišler vybíhá proti nim a předvádí jim kroky. Dva kroky dopředu, plesknout si do lýtka a pak dva kroky dozadu.

Nic nového pod sluncem

„Dobré to bylo,“ hodnotí jeden z udýchaných účastníků po hodině. „Nejtěžší bylo asi sem přijít. Myslel jsem si, že to tu bude samá žena. No, vlastně se mi to i potvrdilo,“ připouští. „Kdysi jsem tancovala, už je to hodně let, ale tohle je podle mě náročnější,“ myslí si další z účastnic.

Přestože všichni svorně tvrdí, že se s podobným kurzem nikdy nesetkali, Stanislav Marišler je skromnější: „Nápad provádět aerobní cvičení na bázi lidového tance není tak úplně jedinečný. Už několik let se u nás cvičí zumba, která je založena na podobném principu, jen zpracovává folklór Latinské Ameriky.“

Pokud by ale někoho zumba, salsa nebo aerobik omrzel, může zkusit jejich slovanskou alternativu – folky-polky.

Autor: Pavlína Nečásková