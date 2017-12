Vojáky u námořní pevnosti Suomenlinna nedaleko Helsinek vystřídali turisté i Finové na pikniku

Pevnost začala vznikat v roce 1748, kdy bylo Finsko ještě součástí švédského královstvíFoto: Fotobanka Pxhere

Když chcete v Česku vyrazit na nějaký hrad, hodí se obout pevné boty, protože nejspíš půjdete lesem do kopce. U pevnosti Suomenlinna na předměstí finských Helsinek by vám ale tyhle přípravy nebyly k ničemu. Stará námořní pevnost, která kdysi chránila přístav, se tam rozkládá na osmi ostrovech. Teoreticky by se k ní dalo i doplavat, v sychravém severském počasí ale raději nastupte na loď.

Cesta na pevnost Suomenlinna, což v překladu znamená finský hrad, začíná v přístavu u helsinského náměstí Kaupattori. To kromě jiného funguje i jako trh, a tak se můžete před výletem ještě něčím dobrý posilnit.

V přepočtu asi za sto korun si přímo v přístavu můžete koupit lístek na loď, která postupně objíždí několik přístavišť u ostrovů, na kterých se Suomenlinna rozkládá.

Dunící motor pomalu nabírá otáčky a přístavní molo i scenérie s majestátním bílým chrámem Tuomiokirkko se pomalu vzdaluje. Malá loď pro pár desítek cestujících mezitím míjí obří kotvící trajekty, které jsou tak velké, že do nich bez problémů zajíždějí i celé kamiony.

Kotviště slavné švédské flotily

Ponorka Vessiko, která se účastnila zimní i druhé světové válkyFoto: Fotobanka Pxhere

Počasí ale není zrovna nejlepší, a tak se od vlající finské vlajky na zádi přesouvám schovat před severským větrem a deštěm dovnitř ke stevardce.

„S jízdami pro turisty začínáme v květnu a pokračujeme až do podzimu. Během léta jezdí lodě i několikrát do hodiny, každý den v týdnu,“ přibližuje. „Teď je už frekvence o dost nižší. K ostrovům ale jezdí i trajekt po celý rok. Někteří lidé totiž na ostrově žijí, a tak se musí nějak dostat do práce a zase zpět i během zimy.“

Rozsáhlá pevnost patří od roku 1991 mezi památky světového dědictví UNESCO a je častým cílem turistů, kteří si chtějí prohlédnout místo, kde kotvila slavná švédská obraná flotila Skärgårdsflottan. Podle stevardky Sanny je ale tohle místo oblíbené i u místních.

Nedělní piknik? Jedině Suomenlinna

„Suomenlinna je populární hlavně mezi lidmi v Helsinkách, protože je snadno dostupná a mnoho lidí taky nemá možnost běžně se dostat na volné moře nebo k jezerům. Je to tu hodně populární,“ dodává.

Ostrovy, na nichž leží pevnost Suomenlinna, jsou oblíbeným cílem výletníkůFoto: Fotobanka Pxhere

Na rozdíl od turistů s foťáky v ruce si ale Finové dokážou výlet na ostrovy pořádně užít. Tradicí je pořádat zde pikniky.

„Na pikniky sem jezdím i já každé léto, obvykle s několika přáteli. Samozřejmě ne teď na podzim, ale třeba v červenci nebo v srpnu, když je teplo a taky když je počasí o něco hezčí než dnes,“ směje se stevardka a já rozhoupanou hladinu lodi měním za pevnou půdu pod nohama.

Krásné místo, ale ne za každého počasí

Pevnost začala vznikat v roce 1748, kdy bylo Finsko ještě součástí švédského království. Kromě několika muzeí si tu můžete projít i opevněné místnosti se střílnami, prohlédnout si veliká 150milimetrová děla nebo navštívit ponorku Vessiko, která se účastnila zimní i druhé světové války.

Projít celý komplex zabere dost času. Pozitivní ale je, že jsou ostrovy propojené mosty, a tak to návštěvníci zvládnou po suchu. Jedním z nich je i Robert z Bologně.

„Procházel jsem se nejdřív po ostrově a teď jsem došel sem. Je to tu pěkné, ale nijak extrémně mě to nenadchlo. Možná je to tím, že není dobré počasí. Je to tu opravdu velice tiché a klidné,“ říká Robert a má pravdu.

Je to tu krásné, ale to počasí… Tohle zkrátka na severu slyšíte často.

Autor: Matěj Štýs