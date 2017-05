Z Žatce až na Sibiř. Ukrajinský veterán sloužil u banderovců, osvobozoval Prahu a skončil v gulagu

U příležitosti výročí konce druhé světové války většinou váleční veteráni obléknou slavnostní uniformy a staví na odiv svá vyznamenání. Anatolij Drozdovič z ukrajinského městečka Ljubovl žádnou uniformu ani sovětské řády nemá, ačkoli v řadách rudé armády osvobozoval Prahu. Jenže sloužil i v Ukrajinské povstalecké armádě, a když se na to po válce přišlo, putoval na 25 let do sibiřského gulagu.

Na osvobozování Československa má dnes čtyřiadevadesátiletý Anatolij Drozdovič jen hezké vzpomínky. Na tancovačce v Žatci si prožil románek s místní dívkou. Jenže zakrátko byla jeho jednotka odvelena.

„V Žatci jsme zaslechli v rádiu z Prahy, že ruští vojáci ukradli někde prase. Za dva dny přišel příkaz a byli jsme v Maďarsku. Mysleli jsme si, že se to dozvěděl Stalin a poslal všechny vojáky z Československa pryč,“ vzpomíná dnes.

Na skok doma

Členové Ukrajinské povstalecké armády v akcích na východě UkrajinyFoto: repro, Tomáš Vlach

Anatolije zakrátko demobilizovali a on se vrátil domů. Užil si tři měsíce mírového života. 3. března 1947 ho zatkla tajná policie kvůli obvinění, že před vstupem do Rudé armády bojoval u banderovců.

Byla to pravda. Mladý Anatolij skutečně za německé okupace vstoupil do Ukrajinské povstalecké armády. „Kuchyně, prádelna, pekárna a sklady – to bylo moje místo,“ říká. Střílení a masakrování se prý Anatolij neúčastnil, měl na starost logistiku.

Ukrajinští povstalci tehdy bojovali proti všem. Zvlášť krutě postupovali vůči Polákům. Mezi oběma národy panovala velká nenávist, vzájemně si vyvražďovaly celé vesnice.

Organizace ukrajinských nacionalistů (banderovci) Organizace ukrajinský nacionalistů vznikla v roce 1929 s cílem dosáhnout samostatnosti Ukrajiny a její nezávislosti na Polsku a SSSR. K základním rysům OUN patřil vedle extrémního nacionalismu také rasismus, včetně silného antisemitismu. Ve třicátých letech dvacátého století organizovali ukrajinští nacionalisté teroristické akce na území Polska a Sovětského svazu, mezi které patřily i vraždy předních politiků. Po přepadení Sovětského svazu Německem došlo k ozbrojeným střetnutím mezi Rudou armádou a jednotkami OUN. Po obsazení Lvova vyhlásili představitelé OUN samostatnou Ukrajinu. V městě došlo k „očistě“, při níž bylo zavražděno přes 8 tisíc místních obyvatel – Rusů, Poláků, Židů a ukrajinských komunistů včetně žen a dětí, přičemž v teroru a genocidě se pokračovalo i na jiných místech. Násilí bylo uplatňováno i vůči volyňským Čechům. Celkový počet obětí etnických čistek organizovaných nově zformovanou Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) na Ukrajině ve válečných letech se odhaduje na 80 až 130 tisíc lidí. Po skončení války se většina jednotek UPA přemístila do jihovýchodního Polska, kde žila silná ukrajinská menšina. Zde UPA rozpoutala partyzánskou válku proti polské státní moci. V létě roku 1947 bylo v Polsku ještě asi dva a půl tisíce ukrajinských nacionalistů. Některé jednotky UPA se pod tlakem polské armády začaly přesouvat na východní Slovensko, kde byly poprvé zaznamenány 13. srpna 1945. V bojích s banderovci v letech 1945–1947 na československém území padlo nebo bylo úmyslně zavražděno 49 osob. Zdroj: Vojenský historický ústav: Vpád banderovců na území Československa v letech 1945–1947

25 let za 5 minut

Po osvobození Ljubovle se Anatolij bál odhalení. Nejlépe se prý dalo schovat narukováním do Rudé armády. Sloužil v ní jako pyrotechnik, došel do Drážďan a poté až do Prahy.

Po zatčení mu více než válečné zásluhy pomohla rada jeho souseda, kapitána NKVD, aby šetřil síly a přiznal se, protože je to prý stejně jedno. „U soudu nás bylo pět a za pět minut bylo hotovo. Každému dali 25 let,“ vypráví Anatolij.

Šárka Kuchtová během rozhovoru s Anatolijem DrozdovičemFoto: repro, Tomáš Vlach

Vyvezli je až za polární kruh do Norilska, kde bylo mezi vězni 70 procent Ukrajinců odsouzených za spolupráci s banderovci. V květnu 1953, po smrti Stalina, se tam osazenstvo šesti táborů vzbouřilo, protože očekávalo amnestii.

V rukou hrdlořezů

Nejdelší vzpoura v historii gulagů trvala tři měsíce a likvidovala ji rota vojáků, kterým vězni říkali hrdlořezové.

„Co nás zachránilo? Jeden z nás měl bratra na strážní věži a ten nás varoval, že hrdlořezové pijí koňak, píchají si narkotika a kouří silné cigarety, aby se s vámi bez výčitek vypořádali. A tak jsme svolali naši lágrovou komisi a rozhodli se vzdát,“ vzpomíná čilý stařík.

Anatolij Drozdovič měl nakonec štěstí a o rok později se vrátil domů. Celý život už pracoval jen rukama. V lágru se prý naučil nejednomu řemeslu.