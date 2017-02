Za kulisy pohádkového světa studia Disney nahlíží pařížská výstava. Nadšené jsou z ní děti i dospělí

Snímek dokumentuje vznik filmu 101 dalmatinůFoto: Jan Šmíd

To si takhle jdete šedivou, zmrzlou Paříží, přejdete most přes Seinu a ocitnete se v pohádkovém světě. Na břehu Seiny v muzeu Ludique je až do března k vidění nádherná výstava pohádek studia Walta Disneyho. Dozvíte se tam, jak jednotlivé postavičky vznikaly, než začaly žít svým vlastním životem.

„O Disneyho světě vím všechno. Teď mám pocit, jako bych procházela svým vlastním domovem,“ svěřuje se mi asi dvacetiletá Pařížanka pomalu procházející jednotlivé expozice. Pohled do zákulisí animovaného světa ji fascinuje. A není sama.

Na výstavě se dozvíte nejen to, že Mickey Mouse se poprvé objevil ve filmu v roce 1928, ale také jak vypadala jeho původní podoba a jak vlastně filmy s ním vznikaly. Najednou máte před sebou v deseti obrázcích rozkreslen jeho pohyb a říkáte si, kolik práce stojí postavičky rozhýbat.

Je to pohled do zákulisí pohádkového světa. Třeba na začátku snímku Ledové království byla pouhá jednoduchá kresba Anny. K ní se přidává Elsa, teprve potom dostanou postavy barvu a kreslíři je rozhýbají.

Výstava v Paříži potrvá do březnaFoto: Jan Šmíd

Postupně tady začínáte rozumět Knize džunglí, Pinocchiovi, Sněhurce a sedmi trpaslíkům či Tarzanovi. Každá postava má za sebou vlastní příběh a také příběh svých tvůrců.

Oživlá kresba

Ve výstavních sálech potkávám hodně cizinců. Jane z Massachussetts, která studuje umění, mi vysvětluje, že ji zaujalo, jak dokážou tvůrci zachytit přírodu pomocí animace. Všechno z ní vychází a přetváří se do podoby jiného, stejně barveného světa. Pro Jane osobně je to hrozně zajímavé i proto, že by něco podobného chtěla v budoucnu sama dělat.

„Pro děti, ale vlastně nejen pro ně, je hrozně zajímavé vidět, jak postavičky vznikají, jak jsou rozkreslovány, kolik je za tím představivosti,“ hodnotí další Američanka, tentokrát z New Yorku. Podle ní by podobné výstavy měly být součástí školních osnov, protože probudí v mladých lidech touhu něco tvořit.

Disney inspiruje i hudbou

Nejvíc plno je v malém kině, kde se promítá sestřih z disneyovských pohádek. Několik lidí usedá k obrázkům a zkouší si je nakreslit, nebo dokonce rozkreslit. Ale potkávám i ty, kteří přišli z profesních důvodů.

Při tvorbě filmu Lví král byl kreslířům k dispozici jako model živý levFoto: Jan Šmíd

Caroline z Lyonu se přijela podívat jednak proto, že se chtěla vrátit do dětství, ale výstava ji zajímá i z toho důvodu, že je učitelkou hudby a ve škole se svými žáky si často přehrávají melodie z různých disneyovek.

Zajímá mě, jakou mají studenti nejraději. „Asi tu z filmu Lví král, ale zpravidla platí, že vůbec nejraději mají zrovna poslední film, takže momentálně Vaianu – legendu o konci světa,“ dozvídám se.

Disney baví i dospělé

Vydržel bych v tomto pohádkovém světě celý den. Je tu více jak 400 předmětů, obrázků, kreseb. Na fotce, která mě zaujala nejvíc, sedí kreslíři připravující Lvího krále kolem malého pódia a na něm sedí opravdový živý lev. Jen tak, žádná klec.

Ale co mě na výstavě nejvíce překvapilo? V době, kdy jsem ji navštívil, si expozici prohlíželo tak šedesát sedmdesát lidí a mezi nimi jsem napočítal jen asi tři nebo čtyři děti. Tak si říkám – pro koho Walt Disney své pohádky vlastně dělal?