Začarovaný les, mořské panny a létající draci pod Tatrami? Ve slovenské Tricklandii to vše zažijete, a navíc ve 3D

Co takhle nechat se zavřít do čarodějnické kouzelné koule?Foto: Facebook Tricklandia

Gravitační místnosti, trick art nebo optické klamy – těmito výrazy vám nechceme jenom zamotat hlavu, ale popsat, co byste mohli všechno za jedno odpoledne zažít. Pod Vysokými Tatrami ve Starém Smokovci je první trickartové muzeum na Slovensku Bez chytrých telefonů se do Tricklandie ale raději nepouštějte.

Tricklandie je muzeum uzpůsobené spíše dětským návštěvníkům, ale pouze těm s chytrými telefony. Hned u vchodu je totiž potřeba stáhnout si aplikaci, s jejíž pomocí vstoupí do 3D reality.

Čtěte také: VIDEO: Na Slovensku spojili folklór s aerobikem a vzniklo folky-polky

Pohádkový svět ve 3D

„Jednotlivé malby, které vidíte na stěnách, prostřednictvím této aplikace ožijí. Je to taková rozšířená realita,“ vysvětluje zakladatel Tricklandie Marian Bizup. A tak dám na jeho slova a zkouším se vyfotit třeba u obrázku mořské říše. Na displeji kolem mě plavou vodní tvorové, které bych bez mobilu neviděla.

Pravé optické kouzlo vzniká až za pomoci aplikace v chytrém telefonuFoto: Facebook Tricklandia

Všechny obrázky jsou inspirované pohádkovými motivy. Na každém obrázku jak mezi lesními vílami, tak mezi létajícími draky ovšem můžete také najít něco ze Slovenska.

„Chtěli jsme, aby se muzeem prolínal nějaký slovenský prvek, a tak každá expozice a každý exponát ukrývá něco ze Slovenska,“ říká Mrin Bizup. A tak například na malbě s mořskou pannou najdete Bratislavský hrad nebo Modrý kostelík.

Začarovaná skutečnost

Okamžitě se mě ujímá nadšený průvodce a vede mě na místo, kde jsou na zemi namalované stohy knih.

„Pouhým okem je to klasická dvojrozměrná kresba. Když se ale posadíte do tureckého sedu a podíváte se přes objektiv mobilního fotoaparátu, vznikne působivá optická iluze,“ ukazuje. Opravdu – na fotografii to vypadá, jako když sedím na sloupu z knih, který se tyčí do výše.

Čtěte také: Na Slovensku učí auta létat. Už dávno to prý není sci-fi

Další povinná část výstavy je začarovaný les, tedy zrcadlové bludiště. Kdo se z něj prý nedostane před půlnocí, zůstane tam už navždy. Na vlastní kůži si jdu vyzkoušet, co je na zdejším bludišti tak výjimečného, a musím přiznat, že vymotat se z něj je výrazně složitější, než jsem si myslela.

Je tady také nekonečná knihovna, ve které si prý každý najde svůj vlastní životní příběh, nebo začarovaná lavice, která vám okamžitě vezme rovnováhu, a po pár vteřinách se vám pěkně zamotá hlava.

Člověk si musí neustále připomínat, že vše je jenom jako, i když to mozek chvílemi nějak nechce chápat. Trick art je ale především o obrazech, takže pokud ho chce zažít, musíte se do Starého Smokovce přijet podívat.

Autor: Pavlína Nečásková