Zachraňte vrabce, volají polští ornitologové a počítají mizející ptáky

Vrabec byl dříve běžně rozšířený, v posledních desetiletích ale z Evropy mizíFoto: Viktor Daněk

Rčení o vrabci v hrsti nebudou možná už příští generace rozumět. Z kdysi nejběžnějšího ptáka se totiž v posledních letech stává málem vzácnost. Platí to i v Polsku. Tamní ornitologové a ochránci zvířat chystají plán, který by měl vrabcům pomoci. Poslouží jim k tomu výsledky sčítání těchto ptáků, které nedávno provedli ve Varšavě.

„Vrabci jsou velmi sympatičtí ptáčci, každý je pozná. Ale ubývají,“ říká Monika Klimowiczová z Polského sdružení na ochranu ptáků, které počítání vrabců organizuje.

„Lidé vrabcům berou přirozená místa k životu. Zateplují domy, takže vrabci nemohou hnízdit v různých puklinách a podkrovích. Nebo kosí trávu a vysekávají křoví, kde zase ptáčci hledají potravu a odpočívají,“ vysvětluje.

Čím méně vrabců, tím víc hmyzu

Odhady úbytku vrabců jsou podle Moniky Klimowiczové různé. Podle těch pesimistických se jejich populace od 80. let zmenšila na polovinu. Ubývání malých šedivých ptáčků navíc veřejnost příliš netrápí.

„Ptáci, a tedy i vrabci jsou s námi přitom nerozlučitelně spjatí. Jejich úbytek má dopad na celý ekosystém, především na rozšíření hmyzu,“ varuje Monika. „Čím méně je ptáků, tím více se hmyzu daří, což pro lidi není moc příjemné a pro přírodu prospěšné.“

Monika Klimowiczová předvádí, jak může každý s pomocí chytrého telefonu přispět k mapování varšavských vrabcůFoto: Viktor Daněk

Do akce se mohou zapojit i dobrovolníci, stačí jim chytrý telefon. Není k tomu potřeba ani instalovat žádnou aplikaci, stačí se na webu sdružení Wróbliczenie otevřít formulář a do něj vyplnit, co člověk právě vidí, popřípadě to doplnit obrázky.

Vrabce dvakrát nespočítáš

Procházíme se s Monikou Klimowiczovou jedním z varšavských parků a zkoušíme nějaké vrabce najít. Já ale zatím vidím jen samé vrány, tu a tam sojku nebo kosa. Monika ale zkušeně míří ke křoví.

Z něj už se ozývá povědomé štěbetání a támhle v houští mezi lavičkami v listí skutečně poskakují vrabčáci. Monika pochopitelně vytahuje mobil a počítá: „Tady vidíme dva vrabce polní. Ještě vyplníme, v jakém jsme prostředí a jestli je na blízku ptačí budka. A pak označíme místo na mapě.“

Odhady úbytku vrabců jsou podle Moniky Klimowiczové různéFoto: Viktor Daněk

Je mi trochu záhadou, jak chtějí organizátoři zařídit, aby ty stejné vrabce lidé nepočítali vícekrát. Podle Moniky se ale vrabci příliš nepřemisťují, sedí více méně na stejných místech. Šance, že je někdo spočítá dvakrát, prý není příliš velká.

Záchranný plán

Ornitologům bude chvíli trvat, než výsledky sčítání vrabců zpracují. „Chceme vytvořit mapu nejhojnějšího rozšíření. Zajímá nás, kde se vrabci cítí nejlépe, jestli je to spíše mezi bloky domů nebo v parcích,“ vysvětluje ornitoložka.

S přírodovědci potom vytvoří plán jejich ochrany. Pomoci zvýšit populaci vrabců by mohlo například rozmístění ptačích budek na těch správných místech.

A pokud se počítání vrabců ve Varšavě vydaří, chtěla by Monika Klimowiczová příští rok spočítat vrabce v celém Polsku.