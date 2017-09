Ze sirkárny v polské Čenstochové zbylo chátrající muzeum. Neobvyklý prostor nedávno inspiroval mladé umělce

Marek Sibinský - Ślad CKFoto: Viktor Daněk

Čenstochová je jedno z nejdůležitějších poutních míst Evropy. Poláci si ji ovšem spojují také se zápalkami. V tamní sirkárně se vyráběly už v 19. století a ještě donedávna se v krabičce s typickou černou kočkou na obalu vyvážely do celého světa. Čenstochovská sirkárna už v provozu není. Zbylo z ní muzeum zápalek, které chátrá. Unikátnímu industriálnímu prostoru se místní umělci pokusili vdechnout alespoň na chvíli nový život.

Prázdnými chodbami se rozléhá signál, že do muzea přišli zájemci na exkurzi. Rodinu na výletě vítá Eugeniusz Kałamarz, vedoucí muzea a současně jediný průvodce. Výklad začíná ve velké hale, plné obrovských litinových strojů.

Výlet do minulosti

„Vše co v továrně vidíte, jsou stroje a výrobní linky zakoupené ve 20. a 30. letech minulého století. Mají skoro sto let, ale stále fungují,“ ukazuje pan Kałamarz. Prochází výrobu sirek od štípání dřívek přes napouštění parafínem a namáčení do zápalné směsi až po třídění do krabiček.

Eugeniusz Kalamarz - v pozadí ještě jednou na snímku Zbingiewa BajekaFoto: Viktor Daněk

Děti s protáhlými obličeji pak starý pán usazuje před promítací plátno a pouští na něm vůbec nejstarší němý dokument natočený na území Polska zachycující požár sirkárny v roce 1913. Rodina pak ještě nakupuje suvenýry, ze kterých muzeum žije, a odchází.

Obrovský prostor bývalé sirkárny by mohl najít jiné využití, ale Eugeniusz Kałamarz je přesvědčený, že by byla škoda, kdyby po zápalkách s černou kočkou zmizela i poslední stopa. „Není to už průmyslová, ale kultovní značka. Taková, jakou mají stará auta nebo gramofony,“ myslí si.

Inspirace, kam se podíváš

Prostory bývalé továrny zaujaly Annu Glińskou-Kupczyk a Adama Rokowského, učitele malby Fakulty umění čenstochovské Univerzity Jana Dlugosze.

Čenstochová je považována za duchovní centrum Polska. Poutní místo leží na jihu země a každoročně do něj zamíří miliony poutníků. Jejich cílem je klášter Jasná Hora, který ukrývá podobiznu Černé Madony Čenstochovské, jíž jsou připisovány zázračné schopnosti.

„Je to možná jediný podobný prostor v celé střední Evropě – muzeum netknuté rukou muzejníka. Vypadá to tady, jako by dělníci před chvílí odešli na svačinu a už se nevrátili. Je to syrový, nijak nearanžovaný prostor,“ rozplývá se Adam Rokowski, spoluorganizátor výstavy nazvané Stopy černé kočky.

Všechny černobílé malby, grafiky a fotografie jsou inspirované sirkárnou. „Několikrát jsme si sem přišli udělat studijní skici a pak jsme na nich pracovali v ateliérech. Na některých obrazech můžete velmi snadno rozpoznat prvky továrny,“ ukazuje Adam.

„Třeba tato olejomalba je inspirovaná elektrickými rozvody támhle na stěně,“ dodává s tím, že v jiných dílech autoři pracovali s náměty volněji.

Černá kočka ostravskýma očima

Díla dočasně visí přímo v továrně – mezi stroji černými od oleje a na stěnách, ze kterých se loupe barva.

Adam Rokowski a jeho Wypalenie I-IIIFoto: Viktor Daněk

Podobnou výstavu si v menším poprvé vyzkoušeli před dvěma lety. Do původně lokálního projektu pro studenty se letos zapojila i známá umělecká jména a také Češi. „Máme tady stovku dělu, z toho dvacet od studentů Ostravské univerzity a jejich profesorů,“ říká Adam Rokowski.

„Ostravská grafika je zajímavá svým specifickým způsobem vidění, který je jiný, než mají polští umělci. Má syntetickou znakovou formu, připomíná filmový plakát. Místní umělci znají továrnu dokonale, ale Češi se na ni dokážou dívat úplně jinýma očima,“ tvrdí.

Adam Rokowski by si přál, aby se výstava Stopy Černé kočky alespoň na chvíli objevila i v České republice. A věří, že neobvyklá stará sirkárna bude dál umělce inspirovat.