Zelňačka s hlívou nebo s hřiby? Na Slovensku soutěžili o nejlepší kapustnicu

Slovenská zelňačka

Znáte hádky o to, jak se nejlépe dělá bramborový salát? Má být zelí k vepřové červené nebo bílé? A patří do vánočky rozinky? Podobně to může být i se zelňačkou. Možností, jak ji připravit, je spousta, která je ale ta nejlepší? Představy jsou různé, ale ve slovenském městě Modra se o nich nehádají, rovnou je realizují.

Soutěží přesně deset týmů, například jednota důchodců Slovenska, bačův tým, modranští řemeslníci anebo vegetariáni. Jejich pojetí zelňačky je celkem netradiční.

Čtěte také: Základem ruské kuchyně je polévka, obvykle hustá a výživná. Všem kralují boršč a soljanka

„Dáváme do ní houby, sójové maso a samozřejmě zelí,“ vyjmenovává soutěžící, zarytý vegetarián, a dodává, že zelí není možné míchat s cibulí, proto do polévky dává raději pažitku. Z jejich hrnce je cítit hlavně vůni zeleniny, ze všech ostatních bez výjimky už ale voní maso.

Klobásky, nebo kuličky?

Opodál v kotli pěkně bublá šedesát litrů klasické zelňačky. V loňském roce právě tento tým soutěž vyhrál, speciální ingredience ale prý nejsou potřeba. Jde prý o to, kdo ochutnává. „Chlapi mají lepší chuťové buňky než ženy,“ myslí si muž stojící u voňavého hrnce.

Zástupkyně dalšího z týmů by s ním určitě nesouhlasila. Polévku připravuje podle starého maďarského receptu, ale jinak prý není ničím zvláštní. Jen je namísto mouky zahuštěná strouhanou mrkví a petrželí. Jinak v ní ale najdete vše, co se od tradiční zelňačky očekává – klobásky i hřiby z Tater.

Polévka sousedního týmu je zvláštní v něčem jiném. „Ze směsi, z níž se vyrábějí klobásy, děláme kuličky a dáváme je do polévky,“ přibližuje tajemství svého receptu další soutěžící.

Čtěte také: Král polévek v Métách je samouk

Tajemství správné zelňačky

Klobása ChorizoFoto: Asturnut, Creative Commons Attribution 3.0 Unported, Wikipedia Commons

Ten nejdůležitější názor ale stejně vyřkne porota. V naprostém tichu daleko od veselení, z deseti mističek naplněných různými druhy zelňačky koštuje. „Zelí, žampiony, hlíva, masová kulička, kuřátka,“ vyjmenovává člen poroty ingredience, které v talíři před sebou objevil.

A jaká by měla tedy být nejlepší zelňačka? Podle členů poroty musí být pikantní, měla by v ní být cítit paprika a především nakyslá chuť zelí. To by mělo být ale také správně uvařené – ani měkké, ani tvrdé.

Všechna kritéria v letošním ročníku soutěže nakonec splnili modranští řemeslníci. Vyhráli poprvé, a co vyhráli, to hned také vypili.

Autor: Pavlína Nečásková