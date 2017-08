Zpravodaj Jiří Hošek se loučí s Velkou Británií. Jak na ni bude vzpomínat?

Zahraniční zpravodaj Jiří HošekFoto: Khalil Baalbaki

Je to skoro pět a půl roku, co se Český rozhlas rozhodl po mnoha letech obnovit svou londýnskou kancelář. Na post, který bude asi ještě dlouho spojovaný s legendárním Karlem Kynclem, se vydal zpravodaj Jiří Hošek. Samozřejmě netušil, že kromě královnina diamantového jubilea, olympiády a paralympiády, zažije i taková dramata jako referendum o skotské nezávislosti a především o brexitu. Teď se s Velkou Británií loučí, rozhodl se vrátit s rodinou zpátky do Prahy.

Novinářsky nejšťastnější jsem byl ve chvíli, kdy mě respondent vzal do nejintimnějšího prostředí svého mikrosvěta, do takové své „kuchyně“. V případě výtvarnice Míly Fürstové, autorky obalu desky slavné kapely Coldplay, to byla prádelna.

Čtěte také: My ti věříme, řekli jí členové Coldplay. Míla Fürstová navrhla podobu jejich nového alba Ghost Stories

Setkání, na která se nezapomíná

Právě pracuje na dalším vylepšení (někdejšího) elektrického vozíku pro senioryFoto: Jiří Hošek

Někdy jsem cítil lehký neklid, jako třeba v dílně bláznivého vynálezce Colina Furzeho, autora nejrychlejšího kočárku na světě, pojízdného záchodu a člověka, který důchodcům montuje do elektrických nákupních vozítek motor o objemu 125 kubických centimetrů.

„Jednou mě napadlo namontovat na zadní část skútru plamenomet. Den po experimentu mě zatkla policie, která v novinách našla fotky pětimetrového plamene,“ vyprávěl mi.

„Problém byl v tom, že jsme snímky pořídili tady před domem, aby na fotce bylo vidět srovnání s jinými předměty. Vypadalo to dost vážně, byl jsem obviněný z porušení zákona o střelných zbraních, ale nakonec se všechno vysvětlilo.“

Čtěte také: VIDEO: Neuvěříte, co všechno už má britský Jára Cimrman na svědomí

Někdy dole a někdy nahoře

Jindy člověk o bláznivých věcech jen nenatáčel, ale taky je sám prováděl. Nezapomenu třeba na tréninkovou dávku v šachboxu, tedy sportu, kdy se chvilku hrají šachy a chvilku se boxuje

Čtěte také: Londýn: Šachbox je fascinující průnik dvou zavedených sportů

Majitel salonu Angus CundeyFoto: Jiří Hošek

Práce britského zpravodaje mě zavedla vysoko do výšky i hluboko pod zem. Potil jsem se v 30stupňovém vedru před porodnicí při narození prince Jiříčka, ale také mrznul na fotbalových stadionech při čekání na nemluvné hvězdy.

Možná nejraději jsem poslouchal zajímavé příběhy zabořený v pohodlné lenošce. Jako v krejčovství Henry Poole v londýnské Savile Row, kam mě usadil jeho majitel Angus Cundey a vyprávěl mi o tom, jak upomínal v roce 1940 Winstona Churchilla, že ještě nezaplatil za poslední obleky. Sir Winston sice záhy zaplatil, ale do krejčovství Henry Poole prý už nikdy nepřišel.

Čtěte také: Londýn. Vítejte na místě, kde šijí nejlepší obleky už od dob Napoleona III.

Nesplněný sen

Jiří Hošek a bombardér typu LancasterFoto: Jiří Hošek

Hodně mě dojalo setkání se stařičkými bratry Pantonovými, Fredem a Haroldem, kteří zasvětili podzim života restaurování čtyřmotorového bombardéru Avro Lancaster pojmenovaného Just Jane. To všechno na památku bratra Chrise, který padl coby bombardovací letec za druhé světové války.

„Rád bych s naší Just Jane zaletěl nad Berlín, přímo nad Braniborskou bránu. Vím, že si Němci přejí Lancaster vidět. Svrhli bychom náklad květů vlčích máků na znamení toho, že je mír a že jsme teď všichni přáteli. Přesně to bych chtěl udělat,“ svěřil mi Fred Panton.

Čtěte také: Chtěli si připomenout bratra, tak restaurují bombardér

Tohle přání se mu bohužel nesplnilo, protože pár týdnů po našem setkání v roce 2013 nečekaně zemřel. Pevně věřím, že si Jaromír Marek, můj nástupce na postu britského zpravodaje, nenechá první let zrestaurovaného bombardéru ujít.