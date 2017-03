Touha po sexu nemizí, muži ale více a raději sledují porno na internetu, zjistili vědci

České páry jsou na tom zatím prý dobře (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Pixabay

Američané mají méně sexu. Za rok mají sex místo sedmašedesátkrát, což byla statistika ještě před dvaceti lety, už jenom šestapadesátkrát. Zjistila to velká studie zveřejněná v časopise Archives of Sexual Behaviour. Podle sexuologa Petra Weisse české páry zatím podobný problém netrápí.

„Neklesá zájem o sex, ale o partnerský sex. Více studií po celém světě dokazuje, že pokles partnerských styků souvisí především s dostupností internetové pornografie,“ vysvětluje český sexuolog Petr Weiss.

Podle něj se lidská sexualita nemění, ale stále více mužů dává přednost masturbaci u online pornografie. To, že by se pokles partnerských sexuálních styků týkal i Česka, výzkumy zatím neukazují. „U nás to zatím nepozorujeme, ale uvidíme, jak to bude v roce 2018, kdy budeme průzkum opakovat,“ říká Weiss pro Český rozhlas Plus.

Čtěte také: Nevzbuzuje Barbie zájem o sex? V Rusku budou hračky zkoumat psychologové

Studie, která byla zveřejněná v New York Times také tvrdí, že pokles sexuální aktivity souvisí i s tím, že lidé mají více jiné zábavy – v televizi či na internetu. „Možná to hraje částečně roli, protože když v New Yorku nastal v 80. letech totální blackout a celý večer a noc nešel proud, skutečně nastal o devět měsíců baby boom,“ vysvětluje Weiss.

Výzkum zároveň zdůrazňuje, že nejméně sexu ze všech mají mileniálové, tedy generace lidí narozených kolem roku 1990. Přesný důvod vědci neznají, podle Weisse může závěr také souviset s dostupností kybernetického sexu.

I když pokles sexu ve vztazích naznačuje jistou změnu chování, vliv na porodnost mít nemusí. „Stačí i pár styků ročně na to, aby došlo k oplodnění, takže myslím, že i když klesá počet narozených dětí, nesouvisí to s poklesem partnerských styků, ale spíše se sociálními změnami a s tím, že lidé zkrátka dávají přednost menšímu počtu dětí,“ vysvětluje Weiss.

Výzkum zmiňuje i jedno překvapivé zjištění – čím dál víc pohlavních styků statisticky uvádějí lidé nad sedmdesát let – průměrně jedenáct styků za rok.

Autor: Zdeněk Zajíček