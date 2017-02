Cena za data: Mládkova rezignace vás přijde na 12 korun. Poláky by stála 1,20 Kč

Ministru průmyslu Mládek na tiskové konferenciFoto: Václav Štefan

Češi zaplatí za megabajt mobilních dat v průměru dvacetník, přitom Rakušané platí přibližně třetinu a Poláci dokonce desetinu. Zvlášť citelné to je, pokud chcete na telefonu sledovat video.

Pro nezvládnutou regulaci českého mobilního trhu odvolal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ministra průmyslu a obchodu, splustraníka Jana Mládka. Pokud byste si chtěli na mobilním telefonu prohlédnout video z dvanáctiminutové tiskové konference, kde Mládek své působení obhajuje, stálo by vás to přibližně 12 korun a z datového limitu by vám ubylo 60 megabajtů. Jak rychle vám data ubývají, vám ukáže následující aplikace.

Ceny mobilních dat vychází ze studie společnosti Strategy Analytics, video poskytla internetová televize DVTV

„Ministerstvo průmyslu a obchodu bohužel v posledních týdnech vysílalo velmi rozporuplné signály. Některé věci, které zaznívaly ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, přímo urážely veřejnost a za fungování ministerstva jako celku odpovídá ministr. Ministerstvo průmyslu musí fungovat a pracovat v souladu s vládní politikou, nemůže pracovat proti ní,“ vysvětlil Sobotka ministrův konec.

Resort průmyslu a obchodu v posledních týdnech několikrát vzbudil vlnu nevole - nejdříve výrokem Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v online debatě na Aktuálně.cz vzkázal čtenářům, že pokud chtějí stejně výhodné tarify jako Polsku, ať jedou do Polska. Bokštefl dostal za svá slova od ministra důtku, ředitel odboru komunikace Roman Prorok pak přišel o místo.

Následoval pokus o kontroverzní úpravu zákona, která měla zakázat mobilním operátorům prodávat služby za výhodnější než ceníkové ceny. Podle kritiků by takový krok podvázal už tak slabý konkurenční boj a konzervoval současný stav.

Autor: Jan Cibulka