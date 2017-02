Mluvčí Ovčáček? Není to Hamlet, jen postavička z kabaretu, říká představitel hradního úředníka

ROZHOVOR: V pražském divadle Za plotem se v úterý večer odehrála derniéra divadelního kabaretu Ovčáček čtveráček. Od svého uvedení byla hra po celou dobu vyprodaná. Proto derniéru přenášelo několik kin najednou. Představitel prezidentova mluvčího herec Marek Příkazký řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu, že nikdo neočekával takový úspěch.

Jak se vám bude loučit s Jiřím Ovčáčkem?

Bude to smutné, nicméně stojíme si zatím, že je nejvyšší čas se s ním rozloučit. Trošku se bojíme, aby to představení nepozbylo aktuálnosti. Já osobně nejsem na tuto postavu fixovaný, ale je pravda, že jsem díky této roli získal spoustu zajímavých zkušeností, třeba před novináři. Ale není to Hamlet.

Bylo pro vás těžké ztvárnit žijící a mediálně známou osobu?

Jak říkám, není to Hamlet, ale pouze postavička, která nám zapadá do toho konceptu kabaretu. To je přece jenom odlehčený žánr, takže v první řadě šlo o to, jako pan Ovčáček vypadat a nějakým způsobem mluvit a jednat. Zhlédl jsem asi dvě jeho tiskovky a asi čtyři rozhovory. Pochytit jeho intonace nebylo nic složitého.

Takže pan Ovčáček je kabaretní postavičkou?

Zapadá nám do toho kabaretového pojetí, protože v něm skvěle funguje absurdní humor. A to co se dělo kolem kauzy dalajlamy a pana Bradyho bylo samo o sobě tak absurdní, že nám opravdu stačilo jen to přenést na jeviště a nemuseli jsme nic vymýšlet. Dokonce přímo replikujeme reálné rozhovory a na jevišti to funguje úplně stejně jako v reálném životě.

Máte pocit, že až se zapomene na Kauzu Brady, zapomene se i na představení? Půjde po čase kabaret oprášit v nezměněné podobě?

Už teď je to svým způsobem historická hra, scénář je ale napsán tak, aby to mohlo fungovat i v budoucnu. Ten bezprecedentní případ chování Hradu. Diváci na debatách říkají, že by se to mělo připomínat jako apoteóza na morálku, respektive nemorálku. Je pravda, že to není úplně politický, ale trošku morální kabaret.

Jde o vaši zatím mediálně nejznámější roli. Nebojíte se škatulky, že budete znám jako ten Ovčáček?

Samozřejmě trošku ano. Můj bratr (herec Lukáš Příkazký, známý například ze seriálu Rapl – pozn. red.), který je trochu slavnější než já, si dělá srandu, že ho v Praze nazývají „ten brácha od slavného Ovčáčka“. Je mediálně nejznámější, ale není to role, na kterou bych byl nejvíce hrdý.

Hrál jste i Jidáše. Bylo pro vás těžší zahrát Jidáše, nebo Ovčáčka?

Tyhle dvě role nechci zrovna srovnávat. Jidáš byl samozřejmě složitější. Byla to moje první záporná role na divadle, kterou jsem si užil a dokonce našel i způsob, jak Jidáše obhájit.

Role Jiřího Ovčáčka byla podle vás záporná nebo kladná?

Pojali jsme to v příběhu tak, že je nám Jiřího Ovčáčka v podstatě líto, protože je zmítaný tím, že musí dělat tu svoji práci.

On ji dělat nemusí.

To už je ta morální otázka, že ji dělat nemusí. Ale když už ji dělá, tak ji musí dělat nějakým způsobem. V našem kabaretu má i svou katarzi a pochybnosti, kdy zpívá: „Tohle už neokecám Miloši.“ Pak se setká s dalajlamou. Celá ta hra končí monologem ze Zahradní slavnosti od Václava Havla, kde na konci Ovčáček po slavném monologu postavy Hugo Pludka říká: „A příště si o tom můžeme popovídat, ale poněkud na jiné platformě.“ A dnes se pan Ovčáček v rozhovoru nechal slyšet, že pokud ho pan prezident vyzve, tak se zapojí i do politiky. A tady máme tu jinou platformu. Takže se nám to celé krásně uzavírá.

Proč zrovna Václav Havel? Příznivci Miloše Zemana jeho odpůrce občas nazývají pravdoláskaři.

Nás spíš fascinovalo, jak Václav Havel v 60. letech napsal text, který dnes je více než aktuální a pravdivý. Nebyl čas nad tím nějak více špekulovat, takže se dá říct, že je to to nejupřímnější, co z nás mohlo vypadnout.

Příběh Jiřího Bradyho a mluvčího Ovčáčka vás nakonec proslavil.

To se dá, naprosto bez zapírání, říct, že se o nás - zlínském divadle i o mně obecně -ví. Ale zlínské divadlo dělalo vždy angažovaná představení, například Dobré mravy, kde také narážíme na pana prezidenta, nebo druhý díl naší baťovské trilogie o Janu Antonínovi. Lidé to vědí a asi i chtějí, proto míváme vyprodáno. Myslím, že politické divadlo a satira u nás hodně chybí.

Premiéra Ovčáčka čtveráčka měla být původně i derniéra určená pro vaše přátelé. Čekal jste takový úspěch?

To nikdo. Zájem se zvedl okamžitě poté, co jsme k představení vydali plakát a to už nám napovídalo, že se asi budou dít velké věci. Zkoušeli jsme už s vědomím, že je všechno vyprodáno. Po premiéře pan ředitel řekl, že se nedá nic dělat, že to musíme přesunout do velkého sálu, protože zájem je velký. To, že se to bude přenášet do kin, nás nenapadlo ani v nejdivočejších snech.

Vznikne nějaký záznam pro ty, kteří se nevešli do divadla ani kina?

Pan ředitel tvrdí, že to nevylučuje, konkrétně to ale zatím neplánujeme.

Zažil jste vy osobně nějaké negativní reakce na představení?

Zrovna dnes mi někdo na Facebooku psal, jestli se za to nestydím. Osobní útoky na mě bych ale spočítal na prstech jedné ruky. Ale do divadla přišla spousta negativních až sprostých a agresivních reakcí poté, co vyšel plakát na představení. Ti co ho viděli, byli většinou spokojeni. Jeden pán odcházel s tím, že to bylo dobré, ale s principu s tím nesouhlasí. Druhá vlna negativních reakcí se zvedla teď při přenosech do kin.

Skutečný Jiří Ovčáček za pozvání na představení poděkoval, nikdy ale nepřišel. Reagoval nějak přímo na vás?

Vždy slušně odmítl z časových důvodů s tím, že nám přeje hodně štěstí. Vždy se podepsal: „v dokonalé úctě“. Až velice přeslušně s námi jedná. Myslím, že to bere jako zajímavou propagaci.

Jak dlouho po představení vám pak trvá ze sebe hradního mluvčího „setřást“?

Černou barvu z vlasů smývám 15 minut a pak ještě pět minut myji sprchu, ale mentálně to jde hned. I když přátelé si ze mě dělají srandu, když někde sedíme, že mi Ovčáček do mluvy občas leze.

Poznávají vás lidé bez masky?

Ne, dokonce mě nepoznali ani včera na tiskové konferenci, dokud jsem nebyl představen. A to jsem seděl přímo pod svou fotkou.

Chystá se pokračování?

Zatím ne, byl to spontánní nápad v souvislosti s kauzou pana Bradyho. Je také předvolební rok a rozhodně se nechceme jakýmkoli způsobem takhle angažovat.