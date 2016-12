'100 milionů pro ODS, 100 pro ČSSD.' Obviněný Kušnierz v kauze ROP ukázal na politické strany

Obviněný Kušnierz v kauze ROP ukázal na politické strany.Foto: koláž Český rozhlas

Machinace s dotacemi na severu Čech probíhaly podle stranického klíče. Tvrdí to alespoň obviněný exředitel úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz. Policistům u výslechu řekl, že dotace končily u žadatelů spjatých s občanskými i sociálními demokraty. Obě strany podezření, že se podílely na tunelování dotací, odmítají. Šlo prý o individuální selhání.

Někdejší šéf dotačního úřadu Petr Kušnierz, sám opakovaně souzený, se stal neoficiálním korunním svědkem v aktuální kauzy Severozápad. Jeho výpověď – alespoň podle vyšetřovatelů – rozkryla údajný korupční mechanismus, který ovládal přerozdělování dotačních peněz v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Kdo je Petr Kušnierz

Bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad. Byl odsouzen na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. V roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal opět, zatím nepravomocně souhrnným trestem sedmi lety vězení za ovlivňování projektů. Před pár dny si vyslechl obvinění i v aktuální kauze – společně s dalšími třiadvaceti politiky, úředníky a podnikateli.

„Byla třeba alokace 200 milionů na nějakou výzvu a vím, že 100 milionů mělo jít pro ČSSD, 100 milionů pro ODS. Těch 100 milionů si zase měli dělit u sociálních demokratů Vaňhová (obviněná exhejtmanka Jana Vaňhová), Kouda (Vaňhové stíhaný exnáměstek Pavel Kouda), Fišera (stíhaný exnáměstek hejtmanky Vaňhové Arno Fišera) a u ODS to měl být Dan Ježek (obviněný podnikatel Daniel Ježek), René Budjač (někdejší radní za Ústecký kraj),“ popsal Kušnierz u výslechu krátce poté, co policie kvůli machinacím s dotacemi obvinila 24 lidí.

Podle exšéfa ROPu bylo dopředu jasné, kolik jaká partaj z dotací dostane. „Součet měl vytvořit balík, který byl předem přerozdělen mezi politické strany, zejména ODS a ČSSD. Proto vím i které projekty byly zájmové a kdo za nimi stál,“ popsal Kušnierz při výslechu, s jehož obsahem je Zpravodajský web Českého rozhlasu seznámen. Sociální demokraté se od první chvíle snaží od obvinění svých lidí z ústeckého regionu distancovat a stejně reagovali i na informaci z Kušnierzova výslechu.

„Financovali jen sami sebe...“

„Ti lidé říkají ČSSD, ale my o tom v té době vůbec nevěděli. Nefinancovali ČSSD, ale sami sebe. Tohle nás jen špiní, ČSSD na to doplácí stejně jako ODS a zítra třeba ANO,“ odmítá jakékoliv dotační machinace ve velkém ústecký poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Za individuální selhání spíše než za systémovou věc považuje údajné stranické manipulace s dotacemi i místopředsedkyně ODS a zastupitelka v Ústeckém kraji Drahomíra Miklošová.

„Pokud člověk něco slyší, tak v médiích. A komentovat něco na základě médií je troufalost. Jestli někdo něco provedl, je na policii, aby to pořádně vyšetřila. Pokud se prokáže, že se skutečně něco takového dělo, musí za to pak být potrestán. Odhaduji to ale spíše na osobní selhání,“ reagovala na dotaz Miklošová. Rozebírat Kušnierzovo obvinění odmítli i zmínění všichni aktéři.

„Já o tom vůbec nic nevím a nemíním to komentovat,“ odmítl René Budjač. A prostor okomentovat Kušnierzovu výpověď nevyužila ani Vaňhová. „Ne, děkuji, na shledanou,“ položila telefon. Zda Vráblík do stranického přerozdělování Kušnierze skutečně zasvěcoval, nekomentoval ani jeho advokát Roman Lamka. „Nic vám k tomu neřeknu,“ uvedl pouze.

Podobně reagoval i Ježkův obhájce Michael Kis. „Takový komentář mi nepřísluší. Nejsme ještě před soudem. Mohu jen říci, že můj klient vinu odmítá,“ napsal v SMS zprávě. Bavit se o výslechu nechtěl ani advokát Koudy Vencislav Sabotinov. „My jsme u toho výslechu nebyli,“ řekl. Fišera na dotaz nereagoval.

„...zaměstnával mě Ježek...“

Policie novou vlnu obvinění v kauze ROP rozjela minulý týden právě na základě informací od Kušnierze, který o údajné dotační mafii jako první promluvil. O přidělovaní evropských peněz na severu a západě Česka podle vyšetřovatelů rozhodovali Ježek a Novák, přezdívaní Pan velkomožný a Kapitán, ačkoliv oficiálně neměli s dotačním úřadem nic společného. Mocní podnikatelé díky svému vlivu podle detektivů dokázali ovlivnit celý proces přidělování dotací díky tomu, že o nich rozhodovali poslušní úředníci a politikové. U výslechu to ostatně přiznal i Kušnierz.

„Nebyl jsem nezávislou osobou, byl jsem ovlivněn nebo ovlivňován a řízen panem Danielem Ježkem,“ řekl doslova. Ačkoliv měl Kušnierz jako ředitel úřadu ROP Severozápad rozhodovat o všech zásadních věcech, místo toho si podle svých slov chodil pro instrukce k Ježkovi.

„Řešil jsem s ním personální záležitosti úřadu, to znamená obsazení postů od vedoucích funkcí, nikoliv pozic referentských, ale vedoucích a projekty, což bylo hlavním cílem činnosti ROPu Severozápad včetně debat o výši nejen alokací k jednotlivým výzvám, potažmo prioritním osám, ale i stanovení termínů a konců, kdy budou výzvy vyhlášeny a ukončeny. Měl vliv na chod a na činnost úřadu jak z personálního hlediska, tak i co se týče jeho výstupu, zájmových projektů,“ uvedl u výslechu.

Kušnierz rovněž připustil, že jako státní úředník považoval podnikatele Ježka za svého zaměstnavatele. „Veškeré kroky činnosti tomu nasvědčovaly, byly tajné schůzky, telefony byly extra, které se nedaly odposlouchávat, dalo se vidět, že nechtěl jako vystoupit na veřejnost,“ vykreslil Ježkovu pozici.

„… tam nikdo nehodnotil spravedlivě.“

Ovlivňování dotací podle vyšetřovatelů fungovalo následovně: poté, co se uzavřel seznam zájemců o evropské peníze, vznikla jejich tabulka. Politici v čele s Vaňhovou či Fišerou v nich měli otečkovat „tlačené“ projekty a jejich seznam pak schválil Ježek.

Podobný systém, jak popsal Kušnierz, fungoval i před jeho příchodem. „Co se týče projektů a hodnotitelů, tak to byl rozjetý vlak. Mně zajímaly výstupy z hodnotitelského procesu, výsledky zájmových projektů, neboť vždy se šlo k Danovi (Ježkovi) s tabulkou projektů, kterou jsem dostal od Petra Vráblíka, a tato již byla vytečkovaná u projektů, které byly zájmové,“ řekl u výslechu.

Stíhaný exšéf ROP měl pak především ohlídat, aby projekty s tečkou prošly hodnocením a dotace získaly. Členy komisí tak instruoval, jak mají hlasovat. Někdy dokonce podle obvinění dostali jen předvyplněný hodnotící formulář, který pouze podepsali.

„Zájmové projekty byly všude, kde jsem byl členem hodnotitelské komise, proto jsem tam byl, tam byli všichni členové té komise a byli loajální a věděli, že se jedná o zájmové projekty, tam nikdo nehodnotil spravedlivě a objektivně,“ přiblížil Kušnierz bez obalu policistům. Zpravodajský web Českého rozhlasu se ho na informace z výslechu chtěl zeptat, Kušnierz však nereagoval.

Z obvinění vyplývá, že podle policie dotační úřad ROP Severozápad nezákonně posuzoval celkem 541 projektů a mohl tak způsobit škodu bezmála 14 miliard korun. Policie skupinu v úterý obvinila z poškozování zájmů EU, uplácení či zneužití pravomoci. Obstavila také desítky nemovitostí stíhaných podnikatelů a politiků v hodnotě skoro 900 milionů korun.

