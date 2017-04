Apríl po Česku: letadlová loď Masaryk, ledničky v metru i nebourání Transgasu

Apríl je den stvořený pro úsměvFoto: Fotobanka Gratisography

První dubnový den je tradičně rájem všelijakých žertů a šprýmů. Je potřeba být ve střehu a nevypínat moc mozkové závity. Na to spoléhá i české internetové servery, které si pro své návštěvníky připravily hned několik ne úplně reálných zpráv. Zpravodajský web Českého rozhlasu vybral ty nejzajímavější.

Letadlová loď Masaryk

Server Lidovky.cz informoval o plánovaných změnách na ministerstvu obrany. To se totiž přpravuje na náročná léta. V rámci posílení obranného rozpočtu od roku 2020 chce po ministerstvu financí, vládě i parlamentu záruky, že nejméně 15 let se nebudou škrtat výdaje pro armádu. Kvůli novým hrozbám chystá výstavbu historicky první letadlové lodě a tím chce přispět na obranu NATO.

Nová česká více než 200 metrů dlouhá letadlová má být prvním plavidlem své třídy a ponese název Masaryk. S výtlakem 45 000 tun by byla prakticky poloviční oproti největším americkým lodím třídy Nimitz. Podle Lidovek zatím není rozhodnuto, zda se na Masarykovi objeví letouny Gripen nebo bude sloužit jako nosič vrtulníků. Domovským přístavem by mohla českého námořnictva (Czech Navy – CZN) by mohla být chorvatská Pula. Loď by vyšla na 62 miliard korun a vyrobit by ji mohli největší čínské loděnice Čchang-sing.

Česko postaví letadlovou loď Masaryk. Za 60 miliard | Domov | Lidovky.cz https://t.co/DTtnmaUOgC pic.twitter.com/X4cDDX2TJ0 — Trending NATO News (@NATOlizer) 1. dubna 2017

Volební hrníčky

Se zajímavou informací přišel i deník Aktuálně.cz. Vládnoucí ČSSD totiž v nadcházející volební kampani rozjede velkou Hrnkomanii se snahou zastavit popularitu Andreje Babiše už na regálech v obchodech. Trumf volební kampaně sociální demokracie by měl být postaven na klasickém věrnostním schématu maloobchodu, jen s tím rozdílem, že pokladní v Bille se kromě "Sbíráte body?" budou ještě ptát "Volíte ČSSD?". Body by pak zákazníci směnili za hrnky s portréty představitelů sociální demokracie.

Na oranžových hrnkách by se tak objevily všechny špičky sociální demokracie v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou nebo ministry vlády Lubomírem Zaorálkem a Milanem Chovancem. Duchovním otcem hrníčkové kampaně, inspirované podobnou kampaní s postavičkami světa Walta Disneyho, měl být volební manažer ČSSD Jan Birke.

Hrnky. V Bille vedle "Sbíráte body?" bude ještě "Volíte ČSSD?" Vzhledem k zoufalství ČSSD parádní fór. :)) https://t.co/DItRmnOBEv pic.twitter.com/QjxH84q6BX — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 1. dubna 2017

Rallye škodovka

Legraci si ze sebe umí udělat i mladoboleslavská automobilka Škoda. Ta do světa vypustila zprávu, že se tovární tým Škoda Motorsport v příštím roce představí v seriálu rallyového mistrovství světa s vozem Škoda Kodiaq WRC. Mladoboleslavská automobilka by se tak rozhodla zapojit do nově vznikající kategorie WRC SUV. Kdo měl pilotovat nový vůz, tým neoznámil. Podle prohlášení Škody by si premiérový start Kodiaq WRC připsal na lednové Rallye Monte Carlo. Představit se na ní měli dvě posádky.

Voucher s 50 tisíci podpisy na serveru SlevomatFoto: Printscreen Slevomat

Kandidátem snadno a rychle

Server Slevomat přišel 1. dubna s unikátní nabídkou, která se "nebude jen tak opakovat". Za výhodnou cenu 99 999 Korun si může kdokoliv objednat hned 50 tisíc originálních podpisů, které vám umožní kandidovat na prezidenta. Samotné podpisy sice prezidentskou židli nezaručí, ale jsou nutné k tomu, abyste se o úřad mohli vůbec ucházet. O voucher si můžete napsat na chcibytprezident@email.cz a posléze jej uplatit na ministerstvu vnitra.

Být prezidentem je totiž podle Slevomatu velmi výhodné. Každý prezident má podle serveru nárok na šaška, který za něj bude ve volných chvílích i tweetovat. Navíc jeho ústy můžete říkat věci, které se sami stydíte vyslovit. Jako prezident udáváte módní styl. Budete-li chtít, hned od zítra bude celé podhradí chodit v krátkých kalhotách. A navíc můžete pověřit kohokoliv, aby hledal vlevo dole to, co neexistuje.

Čtěte také: Budu kandidovat na prezidenta, oznámil bývalý ředitel Akademie věd Drahoš

Transgas bude

Apríl zachytil připravené i milovníky brutalistické architektury. Ti na Facebooku přidali příspěvek s jasným vzkazem – Transag se bourat nebude. Sporný komplex Transgas na pražské Vinohradské třídě bude podle nich nakonec prohlášen kulturní památkou. Tím by automaticky padla možnost jeho demolice. Podle skupiny Prázdné domy se na tom dohodli ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) a zástupci developerské společnosti HB Raevis, jež nemovitost vlastní.

Tradice žertíků na 1. dubna sahá až do 17. století

V anglosaském světě je 1. duben nazýván „dnem všech bláznů" a v Itálii či Francii se mu říká „aprílová ryba". Ve Španělsku ale pozor, tam se podobný den slaví 28. prosince na Den svatých neviňátek.

Aprílová žertovná tradice je rozšířena v řadě zemí světa a datuje se asi do 17. století. První známá písemná zmínka o vyvádění aprílem v českých zemích je z roku 1690 a pochází z pera Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Na konci 18. století jsou v české literatuře zprávy o prvodubnovém vtipkování již poměrně časté.

Podle jedné z teorií má obyčej původ ve druhé polovině 16. století ve Francii, kde král Karel IX. v roce 1564 ediktem roussillonským stanovil začátek nového roku na 1. leden. Někde ho totiž slavili 25. března na Den zvěstování Panny Marie. A ti, kteří se tímto ediktem neřídili a slavili příchod nového roku stále celý týden do 1. dubna, tak údajně dali vzniknout „dni všech bláznů".

Chladící metro

Pražská integrovaná doprava už v minulosti přišla s tzv. seznamovacím vagónem v metru, zkušebním provozem USB nabíječek v autobusech či wi-fi připojením v tramvajích. První dubnový den ale na Facebooku ohlásila, že chystá ledničky v metru.

V letní sezóně je totiž všude velké vedro a v metru chybí prostor pro chlazení nápojů a rychle se kazícího zboží. Na konečných zastávkách budou navíc pravidelně doplňovány do ledničky lahve s pitnou vodou zdarma k vyzvednutí. Alespoň takový je aprílový plán.

Textové mapy

Velký krok směr k k svým uživatelům udělal 1. dubna i Seznam se svým serverem Mapy.cz. Zmatené obrázky a značky na svých mapách nahradili vývojáři jednoduchým textem. Cílem bylo udělat Mapy.cz jednodušší a jasnější, a proto je navrhli v textovém editoru Word, nejefektivnějším programu v dějinách lidstva.

„Z našich výzkumů vyšlo, že mladá generace neumí číst v mapě. Na nových mapách stačí umět jenom číst a okamžitě víte, že dálnice znamená dálnice,“ říká produktový manažer Tomáš Mička. Díky jednoduchému vývoji tak pro Mapy odpadl i problém s hledáním kvalitních programátorů. Teď Mapy.cz píše i dělník ze šroubárny.

976 hodin vývoje.

357 litrů kafe.

1 textový editor.

Spouštíme nové Mapy!

Pochopí ženský i chlapi.https://t.co/v6jtz1XmoA pic.twitter.com/wssf8TKlux — Mapy.cz (@mapy_cz) 31. března 2017

Derby a pak těhotenská

A dobrou náladu před pražským derby potvrdila i fotbalová Slavia. Ta si v sobotu dovolila dát na své stránky rozhovor se záložníkem Josefem Hušbauerem, který v něm přiznává, že nadcházející derby bude jeho poslední na další dva roky. Chystá se totiž na těhotenskou dovolenou.

„Má žena se chtěla zapojit do pracovního procesu a já jsem měl naopak pocit, že se chci více věnovat rodině. Na miminko bych si netroufl, ale s půlročním dítětem už doma zůstanu bez obav. S klukama si to doma užijeme,“ říká český reprezentant a otec dvou synů. Jeho rozhodnutí podle webu podporuje většina kabiny včetně trenéra Šilhavého. Podle vedoucího týmu Stanislava Vlčka by se navíc mohlo jednat o nový trend.

Autor: Jan Řápek